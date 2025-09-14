Yeni haftada yağmur geliyor, hava serinliyor

Marmara'nın güneybatısında ise kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Bugün yurdun güney kesimlerinde sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Ancak yeni haftada pazartesi gününden itibaren batı illerinden yurda giren yağışlı hava sistemi salı günü etkisini artıracak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre bugün hava sıcaklıklarında önemli bir değişim beklenmiyor.

Bugün bazı illerde beklenen hava sıcaklıkları ise şöyle:



- Edirne 29 derece.



- İstanbul 26 derece.



- Denizli 37 derece.



- İzmir 32 derece.



- Adana 36 derece.



- Antalya 33 derece.



- Ankara 29 derece.



- Sinop 27 derece.



- Erzurum 24 derece.



- Diyarbakır 35 derece.



- Gaziantep 35 derece.