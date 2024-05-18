Yeni halk plajları açılıyor: Tüm kaçak yapılar yıkılacak!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Denizler Halkındır" sloganıyla yeni bir hareket başlatacaklarını açıkladı.



Özhaseki, CNN Türk canlı yayınında sahillerin işgaline karşı yeni bir çalışma başlattıklarını söyledi.



"Ülkemizin dört bir köşesi denizlerle kaplı vaziyette. Denize girme bakımından en güzel imkanlara sahibiyiz. Mavi bayraklı plaj sayısında dünya üçüncüsüyüz. 555 tane mavi bayraklı plajımız var. İspanya ve Yunanistan bizden fazla plaja sahip yerler. Oralarda da plajları ikiye bölmüşler yoksa bizim daha fazla plajımız var. Sahilde kıyı bandı kuralı 50 metre. Bu kurala uyulmadığını görüyoruz. Biz bu yaz 'Denizler Halkındır' sloganıyla bir hareket başlatıyoruz." diye konuşan Özhaseki, sahillerde tarama yaptırıldığını ve tüm kaçak yapıların tespit edilip yıkılacağını duyurdu.



KAÇAK YAPILAR YIKILACAK



"Denizler Halkındı" projesinde şehircilik, çevre konusu ve iklim değişikliği olarak 3 konu başlığından söz eden Özhaseki, "Sahil şeritlerini tarıyoruz. Denizler halkın projesiyle ne kadar kaçak yapı varsa yıkılacak. Biz kendimize iki tane misyon biçtik. Baştan sona bütün gücümüzle deprem olduğundan beri bütün gücümüzü deprem bölgesine aktardık. Biz deprem bakanlığı gibi algılanmaya başladık." dedi.



Hatay'dan başlayarak Artvin'e uzanan şeritte çalışma yapacaklarını da sözlerine ekleyen Özhaseki, şöyle devam etti:



"Ne kadar kaçaklık varsa, işgal varsa, vatandaşın denize erişimini engelleyecek rant elde edecek insan varsa temizliğe başlıyoruz. Orada halkın denize rahat ulaşımını engelleyen ne varsa yok edeceğiz. Orada bir birim kururarak kendi içimizde halka açık yerler oluşturacağız."

