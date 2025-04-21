Yeni infaz düzenlemesi: 50 bin mahkuma tahliye yolu

50 bin civarında hükümlünün cezaevinden çıkmasını sağlayacak infaz düzenlemesini de içeren 10. Yargı Paketi çalışmalarında sona gelindi.



Cezaevlerindeki kapasite aşımı da gözününe alınarak hazırlanan paket ceza yargılaması ve infaz sistemine yönelik değişiklikler içeriyor.



COVİD-19 YASASINDA KAPSAM GENİŞLEYECEK



Covid-19 salgını zamanında cezaevlerinde yoğunluğu azaltmak için 2020 yılı Nisan ayında bir düzenleme yapılmıştı. 31 Temmuz 2023 öncesi cezaevine girenlere 5 yıl denetimli serbestlik imkanıyla tahliye edilmişlerdi. Ancak 31 Temmuz 2023 itibariyle yargılaması süren, karar kesinleşmediği için cezaevinde olmayanlar düzenlemeden faydalanamamıştı.



Yeni çalışmayla "eşitliğin sağlanması" hedefleniyor.



Düzenleme bu haliyle yürürlüğe girmesi durumunda yaklaşık 50 bin hükümlü denetimli serbestlik kapsamınde cezaevlerinden tahliye edilecek.



İYİLEŞTİRME BEKLENİYOR



Mükerrer suçlarla ilgili bir düzenlemenin de pakette olacağı belirtiliyor.



İkinci kez suç işleyenler cezasının 2/3'ünü, üçüncü kez işleyenler ise tamamını cezaevinde geçiriyor.



Yeni düzenleme ile bu oranlarla ilgili iyileştirme yapılması da planlanıyor.