Yeni İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı atanan Akın Gürlek kimdir? (Akın Gürlek'in özgeçmişi)
Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Akın Gürlek'in kariyeri merak ediliyor. Peki, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Akın Gürlek kimdir?
1982 yılında Nevşehir'de doğan Akın Gürlek, 2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.Hakim olarak çeşitli il ve ilçelerde görev yapan Gürlek, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevini yürütmekteyken 1 Haziran 2022 tarihinde Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atandı. Akın Gürlek, evli ve 1 çocuk babasıdır.
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