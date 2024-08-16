Yeni Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı kimdir, kaç yaşında?

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, mevcut Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edilirken, yerine Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakçı atandı. Peki, yeni Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı kimdir, kaç yaşında?

Yeni Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı kimdir, kaç yaşında?

Genel Komutanı Orgeneral Ali ÇARDAKCI Adana İli, Karaisalı ilçesi Karakılıç köyünde doğmuştur. Teğmen rütbesiyle 1984 yılında Kara Harp Okulundan, 1985 yılında Piyade Okulundan mezun olmuştur.

1985-1993 yıllarında çeşitli birliklerde Takım, Bölük ve İlçe Komutanlığı görevlerinde bulunan Orgeneral ÇARDAKCI; 1996 yılında Kara Harp Akademisinden Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle mezun olmuştur.

Kurmay subay olarak sırasıyla; Giresun Jandarma Bölge Komutanlığında Harekat ve Asayiş Şube Müdürlüğü, J.Gn.K.lığı Genel Plan ve Prensipler Başkanlığında Proje Subayı ve Şube Müdürlüğü, Şırnak 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığında Harekat ve Asayiş Şube Müdürlüğü, J.Gn.K.lığı Denetleme Başkanlığı Sekreterliği, Kastamonu Jandarma Bölge Komutanlığında Kurmay Başkanlığı, Şenoba Taktik Jandarma Sınır Alay Komutanlığı, Beytüşşebap Taktik Jandarma Komando Alay Komutanlığı ve Denizli İl Jandarma Komutanlığı görevlerini yürüten Orgeneral ÇARDAKCI, 2010 yılında Tuğgeneralliğe terfi etmiştir.

Tuğgeneral rütbesiyle; 2010-2011 yılları arasında Zonguldak 3’üncü Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı, 2011-2014 yılları arasında Kastamonu Jandarma Bölge Komutanlığı görevlerinde bulunmuş ve 2014 yılında Tümgeneralliğe terfi etmiştir.

Tümgeneral rütbesiyle; 2014-2016 yılları arasında Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı, 2016-2017 yılları arasında J.Gn.K.lığı Asayiş Başkanlığı görevlerinde bulunmuş ve 2017 yılında Korgeneralliğe terfi etmiştir.

Korgeneral rütbesiyle; 2017 yılında İçişleri Bakanlığının 2017/286 Karar sayısı ile Jandarma Genel Komutan Yardımcısı olarak atanmıştır.

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