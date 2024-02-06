Yeni Jurassic World filminin vizyon tarihi belli oldu

Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Sam Neill, Laura Dern ve Jeff Goldblum gibi isimlerin başrollerini paylaştığı Jurassic World efsanesi devam ediyor. 1993 tarihli orijinal Jurassic Park ve devam filmi The Lost World: Jurassic Park filmlerini Michael Crischton'ın çok satan kitaplarından uyarlayan David Koepp'in yeni Jurassic World filmi için çalışmalara başladığı bildirildi.

Suikast Treni filminin yönetmeni David Leitch ile görüşmelerin yapıldığı belirtildi. Filmin vizyon tarihi ise 2 Temmuz 2025 olarak açıklandı.

Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Sam Neill, Laura Dern ve Jeff Goldblum gibi isimlerin yeni filmde yer alıp almayacağı ise bilinmiyor.