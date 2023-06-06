Yeni kabine ilk kez toplanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün açıkladığı yeni kabine, bugün ilk kez toplanacak. Masadaki en önemli gündem maddesi ise ekonomi...

Yeni kabine ilk kez toplanıyor

Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ilk toplantısını bugün gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kabine üyeleri, toplantı öncesinde Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Saat 15.00'te Beştepe yapılacak toplantının en önemli başlığı ekonomi olacak.

Enflasyonla mücadele, döviz kurlarındaki yükseliş ve asgari ücrete ara zam konusu ele alınacak.

Deprem bölgesinde kalıcı konutların inşası ile seçim dönemi vaatleri de masada olacak.

En düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilmesi ve bu artışın emekli maaşlarına yansıtılması, ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlilik kredisi gibi konular öne çıkacak.

Terörle mücadele, İsveç'in NATO üyeleğine ilişkin süreç ve Suriye ile görüşmeler de gündemde olacak.

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