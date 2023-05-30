Yeni Kabine ne zaman açıklanacak?

A Haber yayınına konuk olan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "YSK'nın açıklayacağı kesin seçim sonuçlarına göre şekillenecek. Cumhurbaşkanımız Meclis'te yemin ettikten sonra aynı gün akşam göreve başlama töreni olacak. Buraya uluslararası liderler davet edilecek. Bütün bunlardan sonra Kabine açıklanacak." dedi.



Eski bakan Mehmet Şimşek'in yeni Kabine'de görev alacağı yönündeki iddiaları değerlendiren Kalın, "Mehmet Şimşek Bey ile ilgili şunu söyleyeyim. Mehmet Bey bu süreçte dolaylı olarak destek verdi. Bundan sonra da verecek. Bunun şekli ne olur Kabineye girer girmez. Bunu bilemem. Kendisi bu sürece makamdan bağımsız olarak destek vermeye devam edecek." açıklamasında bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Şimşek'le görüştü Haberi Görüntüle Bu iddialar gündemdeyken Beştepe'de sürpriz bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şimşek'i kabul etti. Görüşmeye ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.



Seçimlerin ardından Beştepe'de konuşma yapan Erdoğan, yeni ekonomi yönetimine ilişkin ipuçları vermişti. Erdoğan, "Uluslararası itibara sahip bir finans yönetimi, yatırım ve istihdam odaklı bir üretim ekonomisi tasarlıyoruz." ifadesini kullanmıştı.