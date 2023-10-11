Yeni Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? (2023 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı)

Kabine toplantısı tarihi, emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak eden emekliler tarafından araştırılıyor. Son olarak 9 Ekim'de yapılan Kabine toplantısının ardından yeni toplantı tarihi gündeme geldi. Peki, yeni Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?



YENİ KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?



Cumhurbaşkanlığı takviminde Kabine Toplantısı tarihine dair herhangi bir bilgi yer almıyor. Kabine Toplantısı son olarak 9 Ekim tarihinde gerçekleşti.



Normal zamanda iki haftada bir gerçekleşen toplantının 30 Ekim Pazartesi yapılması bekleniyor.



KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?



Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak olan yeni Kabine Toplantısı'nda Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemi ve milyonlarca emeklinin maaşına yapılması beklenen maaş zammıyla ilgili ayrıntıların da netleşmesi bekleniyor.