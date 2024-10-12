Yeni KİPTAŞ Genel Müdürü Gürkan Kaya kimdir?

1984 yılında doğan Gürkan Kaya ilk, orta ve lise eğitimini Amasya’da tamamladı. 2008 yılında Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde tamamladıktan sonra aynı üniversitede Kentsel Dönüşüm ve Planlama programında Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır.



2007 yılında çalışma hayatına başlayan KAYA; özel planlama büroları, İstanbul 5 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Esenler Belediyesi, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı gibi özel ve kamu kurumlarında şehir plancısı olarak görev almış olup 2019 yılında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nda Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü görevini yürütmüştür.



Aynı zamanda SPK Lisanslı Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı belgesine sahip olup mesleki uzmanlık alanlarıyla ilgili bilirkişi olarak da görevlerde yer almıştır.



Eylül 2019 itibarıyla KİPTAŞ’ta Projelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alan Gürkan KAYA, Ekim 2024 itibarıyla KİPTAŞ Genel Müdürü olarak atanmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.