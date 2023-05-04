Yeni metro hattı 2024'te açılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metrosu’nda test sürüşü yaptı.

İmamoğlu, "Anadolu yakasının kuzeydeki önemli bir hattı. Yaklaşık 9-10 ay sonra Samandıra'dan bir hemşerimiz 40-45 dakikada Üsküdar'a gelebilecek." diye konuştu.

Yeni metro hattının 2024 şubat ayında hizmete girmesi hedefleniyor.

"Aynı zamanlarda sonrasındaki Sultanbeyli olan kısmın da test sürüşünü yapıyor olacağız." diye konuşan İBB Başkanı, yıl bitmeden de o kısmı bitireceklerini dile getirdi.

Yaklaşık 11 kilometre uzunluğundaki hat, 8 istasyondan oluşuyor.