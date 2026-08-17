Dört suç örgütüne darbe. 818 şüphelinin mal varlığına el konuldu

Adalet Bakanı Akın Gürlek , organize suç örgütleriyle mücadeleye ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Gürlek açıklamasında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, son dönemde öne çıkan yeni nesil suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, Daltonlar, Gündoğmuşlar, Şapkalılar ve Barış Boyun Grubu olarak bilinen 4 ayrı yapılanmanın finansal faaliyetlerine yönelik kapsamlı bir mali soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.

Soruşturma kapsamında, söz konusu örgütlerle bağlantılı olduğu değerlendirilen 818 şüphelinin kiralık kasaları dahil tüm banka hesapları ile kripto varlıklarına el konuldu.

Açıklamada, yeni nesil suç örgütlerinin ekonomik varlıklarını sürdürebilmek, örgüt mensuplarını yapı içerisinde tutabilmek ve suç faaliyetlerini finanse edebilmek amacıyla organize finansal yöntemlere başvurabildikleri; suçtan elde edilen gelirlerin gizlenmesi ve aklanmasında kripto varlık ticareti, yasa dışı bahis, kumar ve benzeri yöntemlerden yararlanabildikleri değerlendirildi.

Bakan Gürlek, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Bu kapsamda, suç örgütlerine yönelik soruşturmalarda yalnızca örgütsel yapı ve işlenen öncül suçlar değil, bu suçlardan elde edilen gelirlerin kaynağı, transfer edildiği hesaplar, dönüştürüldüğü finansal araçlar ve nihai olarak ulaştığı malvarlığı değerleri de eş zamanlı olarak araştırılmaktadır” dedi.

23 Şubat 2021 tarihli ve 155/1 sayılı “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi” konulu Genelge doğrultusunda, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasına yönelik mali soruşturmaların, öncül suçlara ilişkin soruşturmalarla koordineli ve eş zamanlı biçimde yürütülmesi esastır.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca uygulanan söz konusu tedbirlerle; örgütlerin suçtan elde ettikleri gelirlerin kullanımının, transferinin, saklanmasının ve yeniden suç faaliyetlerinin finansmanında değerlendirilmesinin önüne geçilmesi, böylelikle örgütlerin ekonomik hareket alanlarının sınırlandırılması amaçlanmaktadır.

Suç örgütleriyle mücadelede, örgüt mensuplarının adalet önüne çıkarılmasının yanı sıra suçtan elde edilen gelirlerin tespit edilmesi, finansal kaynakların kesilmesi ve suç ekonomisinin ortadan kaldırılmasına yönelik adli ve mali soruşturmalar kararlılıkla sürdürülecektir"