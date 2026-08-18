Yeni nesil suç örgütleriyle mücadelede yeni dönem başlıyor. TEM ekipleri sahaya inecek

Yeni nesil suç örgütleriyle mücadelede Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlıklarına bağlı ekipler de görev yapacak.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi , yeni nesil suç örgütlerinin klasik organize suç yapılanmalarından farklı yöntemlerle hareket ettiğini belirterek bu yönde bir karar aldıklarını açıkladı.

Çiftçi, suç örgütlerinin yapılanma ve faaliyet biçimlerinin değiştiğini, klasik organize suç yapılanmalarından farklı özellikler gösteren yeni suç ağlarına karşı mücadele yöntemlerinin de buna göre geliştirildiğini söyledi.

TEM'İN TECRÜBESİ MÜCADELEYE AKTARILACAK

Bakan Çiftçi, "Bundan böyle güvenlik birimlerimizin Terörle Mücadele Daire Başkanlıkları, 'yeni nesil' suç örgütleri ve organize suç örgütleriyle mücadelede de görev alacak." dedi.

Terörle mücadele birimlerinin örgütlü yapıların çözümlenme ve takibinde önemli bir kurumsal tecrübeye sahip olduğuna dikkati çeken Çiftçi, bu kapasitenin yeni nesil suç örgütleriyle mücadelede de kullanılacağını vurguladı.

Yeni dönemde farklı güvenlik birimlerinin kabiliyetlerinden daha bütüncül şekilde yararlanılacağını belirten Çiftçi, "Burada mesele yalnızca hangi birimin hangi suça baktığı değil, devletimizin elindeki güvenlik kapasitesini değişen suç yapılanmalarına karşı en etkili biçimde kullanmaktır. Karşımızdaki suç yapılanması değişiyorsa mücadele yöntemimizin de buna göre gelişmesi gerekiyor." dedi.

Çiftçi, yeni mücadele anlayışında suç örgütlerinin yalnızca sahadaki mensuplarının değil, örgütsel yapılarının ve bağlantılarının da bütüncül şekilde ele alınacağını bildirdi.

KLASİK MAFYA YAPILANMASINDAN AYRIŞIYORLAR

Yeni nesil suç örgütlerinin oluşturduğu tehdidin yalnızca gerçekleştirdikleri münferit suçlar üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Çiftçi, bu yapıların organizasyon biçimleri ve toplum üzerindeki etkileri bakımından farklı bir güvenlik problemi oluşturduğuna dikkati çekti.

Yeni nesil suç örgütlerinin klasik mafya yapılanmalarından farklı yöntemlerle organize olduğunu anlatan Bakan Çiftçi, "Bunların belli bir mekanı, klasik anlamda sabit bir kadrosu veya hiyerarşisi yok." dedi.