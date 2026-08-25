Yeni nesil suç örgütüne operasyon. 3 saldırının şüphelisi yakalandı

İstanbul'da yürütülen organize suç soruşturmasında, hakkında kırmızı bülten bulunan ve yurt dışında cezaevinde olduğu belirtilen örgüt liderinin talimatıyla 3 farklı iş yerine yönelik eylem gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, yeni nesil organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, şüphelinin suç örgütü adına 3 farklı iş yerine yönelik olaylara karıştığı tespit edildi.

Çalışmalarda, 18 Ağustos 2026’da Bayrampaşa’da bir güzellik merkezinin kundaklanması, 19 Ağustos 2026’da Pendik’te bir iş yerinin kundaklanması ve 20 Ağustos 2026’da Bayrampaşa’da da bir emlak ofisinin kurşunlanması olaylarının suç örgütü adına gerçekleştirildiği tespit edildi.

Söz konusu 3 olayı gerçekleştirdiği belirlenen Ozan Allahkulu, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

TERK EDİLMİŞ BİNADA 2 SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Şüpheliyle yapılan telefon incelemesinde, Fatih’te bulunan bir binada AK-47 marka uzun namlulu silahla çekilmiş fotoğraflarının bulunduğu tespit edildi.

Diğer çalışmalarda Mustafa Çiçek, söz konusu metruk binada yakalandı. Şüphelinin bulunduğu yerde yapılan aramada 1 AK-47 marka uzun namlulu silah, 1 1 adet makineli otomatik tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.