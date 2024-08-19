Yeni ODTÜ Rektörü Ahmet Yozgatlıgil kimdir, kaç yaşında? Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil'in özgeçmişi

1975 yılında doğan Prof. Dr. Ahmet YOZGATLIGİL, lisans ve lisansüstü çalışmalarını ODTÜ Makina Mühendisliği bölümünde gerçekleştirmiş, doktorasını ise 2005 yılında ABD’de Drexel Üniversitesi’nde enerji alanında tamamlamıştır.



Çalışmalarını ABD’de University of Maryland’de öğretim üyesi ve National Institute of Standars and Technology araştırmacı olarak devam etmiştir. 2007 yılında öğretim üyesi olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’ne katılmıştır. 2014’te Doçent, 2019’da ise Profesör ünvanını almıştır. Amerika’da NASA Glenn Research Center, NIST ve Argonne National Laboratory’de, Japonya’da JAMIC’te (Japan Microgravity Center) ve Fransa’da CNRS’te misafir araştırmacı olarak motor teknolojileri ve yanma üzerine çalışmalar yürütmüştür. Prof. Dr. Ahmet YOZGATLIGİL 2016-2020 yılları arasında ODTÜ’de araştırma, inovasyon ve uluslararasılaşma alanlarından sorumlu Rektör Yardımcılığı ve ODTÜ Teknokent Yönetim Kurulu Başkan vekilliği yapmıştır. İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi’nde Yönetim Kurulu başkanlığı ve merkez müdürlüğü, ODTÜ MEMS Merkezi’nde ve TÜBİTAK UZAY’da yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. TÜBİTAK Başkan Yardımcılığı ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkez Başkanlıklarını yürütmüştür.

YOZGATLIGİL ayrıca merkezi Brüksel’de bulunan 47 üye ülkeli EUREKA ağının başkanlığını da Haziran 2023'e kadar devam ettirmiştir. Prof. Dr. Ahmet YOZGATLIGİL, 22 Haziran 2023 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı olarak atanmıştır. Prof. Dr. Ahmet YOZGATLIGİL, 22 Eylül 2023 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısından bu yana ASELSAN Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babası olan YOZGATLIGİL iyi derecede İngilizce bilmektedir.