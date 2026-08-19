Yeni Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen hakkında soruşturma

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan resen soruşturma başlattı.

Başsavcılık, şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınması amacıyla Güngen’in gözaltına alınmaksızın Emniyet Müdürlüğüne çağrılması yönünde talimat verdi.

Yeni Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen, Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş tarafından bıçaklı saldırı ya uğramasının ardından yaptığı basın açıklamasında şunları söylemişti:

“Bu saldırı demokrasiyi hazmedemeyenler ve partimizin önünü kesmek isteyenler tarafından yapılmıştır."

Başsavcılık, söz konusu açıklamanın kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğu değerlendirmesiyle Güngen hakkında resen soruşturma başlattı.

NE OLMUŞTU?

Dün akşam saatlerinde Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Meriç, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi'nde bıçaklı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede ameliyata alınmıştı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden Seydi Ahmet Keleş ve oğlu tutuklanmıştı.