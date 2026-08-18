Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e bıçaklı saldırı. Sağlık durumu ciddi
18.08.2026 19:32
Son Güncelleme: 18.08.2026 19:42
Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç
Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralandı. Meriç'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, sokakta kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklandı.
Edinilen ilk bilgilere göre Meriç'in eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş tarafından bıçaklandığı öğrenildi.
SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR
Melih Meriç yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Meriç, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Meriç’in hayati tehlikesinin bulunduğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.
VALİ ÇEBER: TEDAVİ ALTINA ALINDI
Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırının ardından Meriç'in hastaneye kaldırıldığını ve tedavi altına alındığını belirtti.
Çeber, "Konuyu titizlikle takip ediyoruz. Ümit ederim ki milletvekilimizi kısa zamanda aramızda görürüz." dedi.