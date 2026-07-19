Yeni Parti için geri sayım başladı: Logosu nasıl olacak, hangi renkler kullanılacak?
19.07.2026 13:10
Özel'in yeni parti için yarın resmen harekete geçmesi bekleniyor.
Özgür Özel'in kuracağı yeni parti için logo siparişi verildi. Şirketler Özel ve ekibine sunumlar yapacak. Parti logosunda hangi renklerin ağırlıklı olarak kullanılacağı da belli oldu.
CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in yeni partisi için yeni hafta ilk adımı atması bekleniyor.
Özel'in, yargıdan mutlak butlan ve olağanüstü kurultay konusunda beklediği kararı alamazsa, yeni partiyi kuracağı bildirilmişti.
Adli tatilin başlamasıyla birlikte yeni parti adımları hızlanacak.
PARTİ PROGRAMI VE TÜZÜK HAZIRLIĞI SÜRÜYOR
Yeni partinin programı ve tüzüğü yazılıyor. Aynı zamanda kurucular kurulu üyeleri de belirleniyor.
Özel'in kuracağı partinin ismi de belirlendi. Ancak Özel geçen hafta yaptığı açıklamada isim vermeyip, "Şimdilik yeni parti diyelim." demişti.
PARTİNİN İSMİ NE OLACAK?
Nefes gazetesinin haberine göre, Özel'in partisinin ismi "Yeni Parti" olacak.
Habere göre Yeni Parti ismi ağırlık kazanınca üç ayrı merkeze, Yeni Parti için logo siparişi verildi. Bu şirketler Özel ve ekibine sunumlar yapacak. Logoda kırmızı ve beyaz renkleri ağırlıklı olacak.
Özel'in ekibi yeni parti için bina arayışlarını da yoğunlaştırdı.
İKİ AYRI MARKA TESCİL BAŞVURUSU YAPILDI
Yeni parti iddiaları gündemdeyken Türk Patent ve Marka Kurumu'na "Yeni Parti" ve "Yeni Parti Genel Merkezi" adlarıyla iki ayrı marka tescil başvurusu yapıldı.
Ancak başvuruların Özel ve ekibi tarafından yapıldığına ilişkin bir bilgi yok.
MUTLAK BUTLAN KARARI YARGITAY'DA
Mutlak butlan sürecine ilişkin tartışmalar devam ederken cuma günü yeni bir gelişme yaşanmıştı .
İstinaf mahkemesi, Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması ve Kemal Kılıçdaroğlu ile eski kadronun görevi devralması kararını, temyiz incelemesi için 57 gün sonra Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne göndermişti.
Söz konusu incelemenin ardından davaya ilişkin kesin hüküm verilecek. Ancak bu incelemenin adli tatil sonrasına kalması bekleniyor.
SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Dosyanın Yargıtay'da öncelikle usul yönünden ele alınması bekleniyor.
İstinaf mahkemesinin mutlak butlan ve görevden uzaklaştırma kararı verip veremeyeceğine, kurultayın iptalini gerektirecek ölçüde hukuka aykırılığın bulunup bulunmadığına bakılacağı ifade ediliyor.
Buradan çıkabilecek kararlar ise dört maddede özetleniyor:
1) Eğer Yargıtay istinafın hükmünü hukuka uygun bulursa onayabilir. Mutlak butlan kararı ve Kılıçdaroğlu yönetiminin göreve dönmesi hukuken kesinleşir.
2) İstinafın hukuki değerlendirmesi hatalı bulunursa karar bozulur, dosya yeniden incelenmek üzere geri gönderilir.
3) Yönetimin görevden uzaklaştırılmasına ilişkin tedbir kararı hukuka aykırı bulunurken kurultayın iptali yönündeki değerlendirme yerinde görülebilir.
4) Temyiz yetkisi, görev veya yargılama usulüne ilişkin eksiklikler tespit edilebilir, dosya esasa girilmeden bozulabilir.