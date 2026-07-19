Yeni Parti için geri sayım başladı: Logosu nasıl olacak, hangi renkler kullanılacak?

CHP Grup Başkanı Özgür Özel 'in yeni partisi için yeni hafta ilk adımı atması bekleniyor.

Özel'in, yargıdan mutlak butlan ve olağanüstü kurultay konusunda beklediği kararı alamazsa, yeni partiyi kuracağı bildirilmişti.

Adli tatilin başlamasıyla birlikte yeni parti adımları hızlanacak.

PARTİ PROGRAMI VE TÜZÜK HAZIRLIĞI SÜRÜYOR

Yeni partinin programı ve tüzüğü yazılıyor. Aynı zamanda kurucular kurulu üyeleri de belirleniyor.

Özel'in kuracağı partinin ismi de belirlendi. Ancak Özel geçen hafta yaptığı açıklamada isim vermeyip, "Şimdilik yeni parti diyelim." demişti.

PARTİNİN İSMİ NE OLACAK?

Nefes gazetesinin haberine göre, Özel'in partisinin ismi "Yeni Parti" olacak.

Habere göre Yeni Parti ismi ağırlık kazanınca üç ayrı merkeze, Yeni Parti için logo siparişi verildi. Bu şirketler Özel ve ekibine sunumlar yapacak. Logoda kırmızı ve beyaz renkleri ağırlıklı olacak.

Özel'in ekibi yeni parti için bina arayışlarını da yoğunlaştırdı.

İKİ AYRI MARKA TESCİL BAŞVURUSU YAPILDI

Yeni parti iddiaları gündemdeyken Türk Patent ve Marka Kurumu'na "Yeni Parti" ve "Yeni Parti Genel Merkezi" adlarıyla iki ayrı marka tescil başvurusu yapıldı.

Ancak başvuruların Özel ve ekibi tarafından yapıldığına ilişkin bir bilgi yok.