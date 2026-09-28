Yeni Parti isim hakkı için AYM'den karar

Yeni Partili yetkili isimler isim benzerliği olmadığını savunuyor ancak her ihtimale karşı iki yeni parti ismi seçenekler arasında tutuluyor.

Yeni Parti'nin ismine ve rumuzuna yapılan itiraz bugün Anayasa Mahkemesi'nde görüşüldü. Yüksek Mahkeme, Yeni Parti’ye savunmasını sunması için bir ay süre verdi.