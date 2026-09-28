Yeni Parti isim hakkı için AYM'den karar
28.09.2026 08:39
Son Güncelleme: 29.09.2026 11:52
Yeni Partili yetkili isimler isim benzerliği olmadığını savunuyor ancak her ihtimale karşı iki yeni parti ismi seçenekler arasında tutuluyor.
Yeni Parti'nin ismine ve rumuzuna yapılan itiraz bugün Anayasa Mahkemesi'nde görüşüldü. Yüksek Mahkeme, Yeni Parti’ye savunmasını sunması için bir ay süre verdi.
Anayasa Mahkemesi, Yeni Parti’nin isminin hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi talebini görüştü.
Yüksek Mahkeme, Yeni Parti’ye savunmasını sunması için bir ay süre verdi.
Savunmanın gelmesinin ardından dosya tekrar Genel Kurul'da görüşülecek ve isim değişikliği ile ilgili talep karar bağlanacak.
NE OLMUŞTU?
Tartışmayı başlatan, Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın isim benzerliğinin karışıklığa yol açabileceği gerekçesiyle konuyu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na taşıması oldu.
İtirazı değerlendiren başsavcılık, Yeni Parti'ye uyarı yazısı gönderdi.
Tebligatta, 2024 yılında "yeni" adıyla parti kurmak isteyen bir grubun başvurusunun da Yenilik Partisi'nin itirazı üzerine reddedildiği hatırlatıldı.
Yeni Parti, Özgür Özel liderliğinde 91 milletvekilinin katılımıyla 24 Temmuz günü kuruldu.
YENİ PARTİ İSMİNİN HÜKÜMSÜZ SAYILMASI İSTENİYOR
Yeni Parti yetkilileri isim benzerliği olmadığını belirtmiş, "Buna rağmen aksi yönde bir karar çıkarsa küçük bir değişiklikle yola devam ederiz." mesajını vermişti.
Kulislerde "Halkın Yeni Partisi" ve "Değişim Partisi" gündeme gelen seçenekler arasında yer alıyor.