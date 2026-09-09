Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e tehdit ve hakaret soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın’a ilişkin “Savcı beni tutuklamayla tehdit etti” şeklindeki açıklamaları hakkında resen başlatılan soruşturma kapsamında, Özgür Çelik’in şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere Cumhuriyet Başsavcılığına hazır edilmesi talimatını verdi.

Soruşturma kapsamında bugün müşteki sıfatıyla ifadesi alınan Ayhan Aydın, herhangi bir Cumhuriyet Savcısı veya kamu görevlisi tarafından tehdit edilmediğini ve Çelik’in açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını beyan etmişti.

SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminin ardından dile getirdiği iddialara ilişkin resen soruşturma başlattığını açıklamıştı.

Açıklamada, Çelik’in konuşmasında adı geçen Ayhan Aydın’ın ifade vermek üzere başsavcılıkta hazır edilmesi talimatının verildiği bildirilmişti.

Çelik, seçimin ardından yaptığı açıklamada Aydın’ın kendisini ağlayarak aradığını ve bir savcı tarafından tutuklanmakla tehdit edildiğini söylediğini öne sürmüştü.

Çelik’in aktarımına göre Aydın, eşinin ve oğlunun engelli olduğunu belirterek, “Onlara bakacak kimse olmadığı için bunlara teslim oldum.” iddia etmişti.

Başsavcılık, basına yansıyan bu iddialar üzerine soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

SEÇİMİ CUMHUR İTTİFAKI KAZANMIŞTI

Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimi 4. tura kalmıştı. Dört turda da CHP veya YENİ Partili meclis üyelerinden Cumhur İttifakı adayına oy verenler olmuştu. Seçimi 23'e karşı 19 oyla AK Parti adayı Dündar Ziya Gültekin kazanmıştı.