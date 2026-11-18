Yeni Parti İzleme Komisyonu'na üye vermeyecek
18.11.2026 16:08
Son Güncelleme: 18.11.2026 16:12
Kurtulmuş'un son durağı Yeni Parti oldu.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşen Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Terörsüz Türkiye kapsamında kurulacak İzleme Komisyonu'na üye vermeyeceklerini açıkladı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş , bugünkü siyasi parti turlarına Yeni Parti ile devam etti.
Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulacak İzleme Komisyonu'na ilişkin ziyaretlerine devam eden Kurtulmuş bugün Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü.
YENİ PARTİ ÜYE VERMEYECEK
Basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrası Özel, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
“Bundan sonra kimse bizi düşünerek hesap yapmasın.” diye konuşan “Hesabını kitabını bizim varlığımıza ve yokluğumuza göre yapsın.” dedi.
“Biz bu işin içinde yokuz.” diyerek İzleme Komisyonu'na üye vermeyeceklerini açıklayan Özel, şöyle devam etti:
"Bizim bu işlerin içinde olmamızı isteyenler, önce bu ülkeye tarih önünde verdikleri sözlerini tutacaklar. Rapor orada, komisyon orada. Bundan sonra tek başına demokrasicilik oynayanlar, buyursunlar oynasınlar. Orada da makbul bir muhalefet partisi buldunuz. Majestelerinin muhalefeti. Tepe tepe kullanın."
İYİ PARTİ DE ÜYE VERMEYECEK
Dün de İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Kurtulmuş görüştü.
Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Dervişoğlu da İzleme Komsiyonu'na üye vermeyeceklerini duyurmuştu.
GEÇEN HAFTADAN BERİ GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
10 Kasım'da Meclis'te siyasi parti liderlerini ve siyasi parti gruplarını ziyarete başlayan TBMM Başkanı'nın ilk durağı CHP olmuştu.
Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ardından aynı gün Yeni Yol Grubu ile görüşen Kurtulmuş, ziyaretin ardından basın mensupların açıklamalarda bulunup terörsüz Türkiye sürecinde TBMM'de yaklaşık bir yıldır devam eden çalışmalarda olumlu bir noktaya geldiklerini belirtmişti.
Görüşmeler basına kapalı gerçekleşti.
"Fikirler olgunlaşacak, önümüzdeki hafta da görüşmeleri tamamlayacağız." diye konuşan Kurtulmuş, "En kısa süre içinde TBMM'de oluşturulacak izleme komisyonu, millet adına bu süreci takip ve kontrol etmek için çalışmalarına başlayacaktır." demişti.
Kurtulmuş, 11 Kasım'da ise AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile görüştü.
Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanı Güler, Kurtulmuş'un komisyona yönelik AK Parti TBMM Grubu'nun görüşünü aldığını aktarıp şöyle konuşmuştu:
“Kanunun adı, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun. İzleme komisyonun adı da Kanunla beraber yer alacaktır. TBMM nezdinde, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair İzleme Komisyonudur. Biz fikirlerimizi beyan ettik. Diğer parti grupları da beyan edecektir, ondan sonra ortaya bir tablo ortaya çıkacaktır.”
12 Kasım'da Bahçeli ile görüşen Kurtulmuş'un ziyareti ise yine 40 dakika sürdü.
İYİ PARTİ DE KAPILARI KAPATTI
Son olarak dün ise TBMM Başkanı, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile görüştü.
Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, Kurtulmuş'un, süreçle ilgili gelinen noktayı anlattığını, temennilerini ilettiğini aktarıp, temennilere karşı beklenen gerçekleri ve endişeleri dile getirdiklerini söyledi.
Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu durumlarla ilgili de görüş alışverişinde bulunduklarını ifade eden Dervişoğlu, "İYİ Parti olarak, kurulacak olan İzleme Komisyonu'na katılmayacağımızı kendisine bildirdik. Ama komisyonun bütün çalışmalarını izleyeceğimizi de ifade ettik." dedi.
Görüşmelerde Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun kapsamında TBMM'de kurulacak İzleme Komisyonu hakkında fikir alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.