TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş , bugünkü siyasi parti turlarına Yeni Parti ile devam etti.

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulacak İzleme Komisyonu'na ilişkin ziyaretlerine devam eden Kurtulmuş bugün Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü.

YENİ PARTİ ÜYE VERMEYECEK

Basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrası Özel, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

“Bundan sonra kimse bizi düşünerek hesap yapmasın.” diye konuşan “Hesabını kitabını bizim varlığımıza ve yokluğumuza göre yapsın.” dedi.

“Biz bu işin içinde yokuz.” diyerek İzleme Komisyonu'na üye vermeyeceklerini açıklayan Özel, şöyle devam etti:

"Bizim bu işlerin içinde olmamızı isteyenler, önce bu ülkeye tarih önünde verdikleri sözlerini tutacaklar. Rapor orada, komisyon orada. Bundan sonra tek başına demokrasicilik oynayanlar, buyursunlar oynasınlar. Orada da makbul bir muhalefet partisi buldunuz. Majestelerinin muhalefeti. Tepe tepe kullanın."

İYİ PARTİ DE ÜYE VERMEYECEK

Dün de İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Kurtulmuş görüştü.

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Dervişoğlu da İzleme Komsiyonu'na üye vermeyeceklerini duyurmuştu.

GEÇEN HAFTADAN BERİ GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

10 Kasım'da Meclis'te siyasi parti liderlerini ve siyasi parti gruplarını ziyarete başlayan TBMM Başkanı'nın ilk durağı CHP olmuştu.

Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ardından aynı gün Yeni Yol Grubu ile görüşen Kurtulmuş, ziyaretin ardından basın mensupların açıklamalarda bulunup terörsüz Türkiye sürecinde TBMM'de yaklaşık bir yıldır devam eden çalışmalarda olumlu bir noktaya geldiklerini belirtmişti.