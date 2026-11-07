Yeni Parti kurultay öncesi genel başkanlık ön seçimine gidiyor

Yeni Parti 'de 14-15 Kasım'da düzenlenecek 1. Olağan Kurultay öncesinde genel başkanlık için ön seçim yapılacak.

Partinin 81 ildeki il ve ilçe başkanlıklarında 3 bin sandık kurulacak. Ön seçime tek aday olarak katılacak Genel Başkan Özgür Özel , yeni döneme ilişkin 17 başlıklı çalışma programını paylaştı.

Yeni Parti'de 26 Ağustos'ta başlayan kurultay sürecinde il ve ilçe yönetimleri için önce üyelerin katılımıyla ön seçimler yapılmış, ardından delegelerin oylarıyla kongreler tamamlanmıştı.

Genel başkanlık ön seçiminde 5 Kasım'dan önce partiye üye olan herkes oy kullanabilecek.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada söz, karar ve yetkinin üyelerde olduğu yeni bir sistem kurduklarını belirterek, "Gelin, yeni nesil siyasetin ilk büyük adımını hep birlikte atalım." sözleriyle çağrıda bulundu.

17 BAŞLIKLI ÇALIŞMA PROGRAMINI AÇIKLADI

Kurultay öncesinde 17 başlıklı çalışma programını açıklayan Özel, partinin toplumsal desteğini genişletmeyi, üyelerin karar süreçlerine katılımını artırmayı ve iktidara hazır kadrolar oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Programda, ilk seçimlerde partinin cumhurbaşkanı adayının seçilmesi ve TBMM'de çoğunluğun elde edilmesi hedefleri yer aldı.

KURULTAYDA BİNDEN FAZLA DELEGE OY KULLANACAK

Genel başkanlık ön seçiminin ardından 14-15 Kasım'da düzenlenecek 1. Olağan Kurultay'da binden fazla delege oy kullanacak.

İki gün sürecek kurultayda partinin genel başkanı, 80 üyeli Parti Meclisi ve 15 üyeli Yüksek Disiplin Kurulu belirlenecek.