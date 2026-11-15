Yeni Parti kurultayında ikinci gün. 160 kişilik Parti Meclis listesi belli oldu

Yeni Parti 'nin ilk gün çalışmalarını dün tamamlanmıştı 15.30'da başlayan oy kullanma işlemi, 17.00'de sona ermişti.

Oy sayımının ardından Kurultay'da tek aday olan Özgür Özel , bin 154 oy alarak yeniden Yeni Parti Genel Başkanı olmuştu. Divan Başkanlığına da eski Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın seçilmişti.

Seçimlerde, bin 202 kayıtlı delegeden bin 157'si oy kullanmıştı. Kullanılan oylardan bin 154'ü geçerli sayılırken, 3 oy geçersiz kabul edilmişti.

Kurultay, bugün Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçimiyle devam ediyor.