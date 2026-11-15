Yeni Parti kurultayında ikinci gün. 160 kişilik Parti Meclisi listesi belli oldu

Yeni Parti 1. Olağan Kurultayı'nda PM ve YDK seçimleri başladı.

Partinin, "Türkiye Yenileniyor" sloganıyla Ankara Spor Salonu'nda düzenlediği Kurultay, çalışmalarını sürdürüyor.

Kurultayın ikinci gün gündemi kapsamında PM ve YDK üyelerinin seçimleri için sandıklar kuruldu.

Kurultayda, kayıtlı 1202 delege, PM ve YDK üyelerini belirlemek için saat 14.00'te oy kullanmaya başladı. Oy kullanma işleminin saat 17.00'ye kadar sürmesi bekleniyor.

Öte yandan, geçen hafta Kurucular Kurulu toplantısında yapılan tüzük değişikliğiyle 80'den 150'ye çıkarılan PM üye sayısı, Özgür Özel 'in genel başkanlık yetkisini kullanmasıyla 160'a yükseltildi.

ÖZEL'İN PM VE YDK LİSTESİ BELLİ OLDU

Kurultay Başkanlık Divanı tarafından, Genel Başkan Özel'in PM ve YDK asıl üye listesi delegelere okundu.

Partinin 1. Olağan Kurultayı'nda Özel'in delegelerin onayına sunulacak PM listesi şu şekilde:

"Fethi Açıkel, Sinan Adıyaman, İzzet Akbulut, Umut Akdoğan, Pınar Akgül Doğusoy, Zeliha Aksaz Şahbaz, Ertan Aksoy, Su Akyıldız, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Ahat Andican, Özgür Ardıç, Saime Nilgün Arısan Eralp, Şeref Arpacı, Ednan Arslan, İbrahim Arslan, Murat Arslan, Mustafa Arslan, Güldem Atabay, Olgun Atilla, Murat Aydın, Ensar Aytekin, Yankı Bağcıoğlu, Murat Bakan, Ekrem Baki, Ayhan Barut, Saniye Barut, Bekir Başevirgen, Uğur Bayraktutan, Bilal Bilici, Ozan Bingöl, Cenk Boduç, Melis Asya Bozali, Elif Gamze Bozo, Burhanettin Bulut, Özgür Ceylan, İlhan Cihaner, Mehmet Burak Cop, Çağlar Çağlayan, Utku Çakırözer, Murat Çan, Mitat Çelikpala, Sercan Çığgın, Gül Çiftci, Nail Çiler, Cumhur Çilesiz, Doğan Demir, Emre Demir, Talat Dinçer, Bedirhan Berk Doğru, Türkan Elçi, Yunus Emre, Zeynel Emre, Cemal Enginyurt, Hikmet Erbilgin, Ali Rıza Erdek, Bahattin Bahadır Erdem, Bülent Erdinç, Eylem Ertuğ Ertuğrul, Ali Abbas Ertürk, Aşkın Genç, Ali Gökçek, Gökçe Gökçen, Kübra Gökdemir, Burkay Güçyetmez, Aysemin Gülmez, Elif Leyla Gümüş, İbrahim Öner Günçavdı, İsmet Güneşhan, Egemen Gürcün, Şengül Hablemitoğlu, Hikmet Yalım Halıcı, Elvan Işık Gezmiş, Metin İlhan, Özgür Erdem İncesu, Uğurcan İrak, Mühip Kanko, Erdem Kara, Özgür Karabat, Barış Karadeniz, Reşat Karagöz, Cem Karakeçili, Evrim Karakoz, Ulaş Karasu, Yalçın Karatepe, Aykut Kaya, Seda Kaya Ösen, Veysel Onur Kaynar, Sevgi Kılıç, Sinem Kırçiçek, Okan Konuralp, Mustafa Murat Kubilay, Oğuz Kurdoğlu, Önder Kurnaz, Melih Meriç, Servet Mullaoğlu, Özgen Nama, Aylin Nazlıaka, Süreyya Öneş Derici, Ömer Önhon, Barış Övgün, Kadem Özbay, Gizem Özcan, Serkan Özcan, Talih Özcan, Turgay Özcan, Suat Özçağdaş, Turan Taşkın Özer, Ahmet Tuncay Özkan, Fahri Özkan, Tuğçe Hilal Özkan, Engin Özkoç, Ümit Özlale, Şule Özsoy Boyunsuz, Hasan Öztürk, Kayıhan Pala, Andaç Pamuk, Evrim Rızvanoğlu Emir, Kerim Rota, Tolga Sağ, Ahmet Celal Cem Say, Selin Sayek Böke, Baran Seyhan, Sencer Solakoğlu, Sibel Suiçmez, Orhan Sümer, Polat Şaroğlu, Bülent Şık, Mehmet Tahtasız, Namık Tan, Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu, Gamze Taşcıer, Canan Taşer, Ayça Taşkent, Yüksel Taşkın, Aliye Timisi Ersever, Hakan Tiryaki, İsmet Tokdemir, Seyit Torun, Ömer Kaya Türkmen, Yaşar Tüzün, Emine Uçak Erdoğan, Cumhur Uzun, Mehmet Salih Uzun, Pınar Uzun Okakın, Arman Üney, Özlem Ünsal, İsmail Atakan Ünver, Berna Vural, Aylin Yaman, Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Hüseyin Yaşar, Deniz Yavuzyılmaz, Barış Yıldız, Battal Yıldız, Emre Yılmaz, Deniz Yücel, Bülent Yücetürk, Mahir Yüksel, Gökan Zeybek"

Kurultayda, Özel'in YDK listeside ise şu isimler yer aldı:

"Erbil Aydınlık, Süleyman Bülbül, Oktay Tolga Büyükhilal, Deniz Çakır, Ertürk Çapın, Tuğçe Deveciler Koç, Çağdaş Karaküçük, Remzi Kazmaz, Erdoğan Kılıç, Nail Dursun Kırbaş, Gençosman Killik, Burcu Mazıcıoğlu, İsmet Özener, Özkan Tice, Murat Yıldız"

Özel'in PM listesinde 75, YDK'de ise 1 milletvekili bulundu.

Milletvekilleri Veli Ağbaba ve Bülent Tezcan ile TBMM'deki çeşitli görevleri sebebiyle Tekin Bingöl, Gökhan Günaydın, Ali Mahir Başarır, Murat Emir, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Mustafa Erdem, Tahsin Ocaklı, Cavit Arı, Harun Özgür Yıldızlı ve Aliye Coşar PM veya YDK'de yer almadı.

Asu Kaya da Yeni Parti Kadın Kolları Genel Başkanlığı göreviyle PM çalışmalarına katılabiliyor.