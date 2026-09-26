Yeni Parti Milletvekili Veli Ağbaba hastaneye kaldırıldı

Alınan bilgiye göre, Mücelli Caddesi yakınlarında kurulan semt pazarını gezen Ağbaba fenalaşarak bayıldı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan Ağbaba'nın tedbir amaçlı yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.



Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Erol Karaaslan, yaptığı açıklamada, "Sayın vekilimiz bir pazar ziyareti sırasında senkop (ani bilinç kaybı, baygınlık) geçiriyor. 112 ekiplerince acil servisimize getiriliyor. Yapılan tetkiklerde, görüntüleme, laboratuvar ve klinik muayenede herhangi bir patoloji görülmedi. Tedbiren hocalarımızın isteği üzerine klinik olarak takip edilmesi için koroner yoğun bakımda takibine karar verildi. Hayati tehdit oluşturan bir sıkıntı görülmüyor." diye konuştu.



AĞBABA'DAN PAYLAŞIM



Bu arada Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Bugün Malatya'da pazar esnafımızı ziyaretimiz sırasında kısa süreli bir sağlık sorunu yaşadım. Çok şükür, sağlık durumum iyi. Yaşadığım rahatsızlığın ardından arayan, soran, mesaj gönderen, dualarıyla ve geçmiş olsun dilekleriyle yanımda olan herkese gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



VELİ AĞBABA KİMDİR?



Veli Ağbaba 1968 yılında Malatya'nın Yazıhan ilçesine bağlı Karaca köyünde dünyaya geldi. İlkokul üçe kadar Karaca İlkokulu'nda, dört ve beşinci sınıfı da Malatya Namık Kemal İlkokulunda okudu. Sümer Ortaokulu'ndan sonra Turan Emeksiz Lisesi'ne başlayan Veli Ağbaba, bu lisenin son mezunlarından. Yüksek öğrenimini, 1985-1989 yılları arasında Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde tamamladı. Askerliğinin ardından 1993 yılında SHP'ye üye oldu. 1994 yılından itibaren CHP Malatya İl Örgütünde çeşitli görevlerde bulundu. 2010-2011 yılları arasında Malatya İl Başkanlığı görevini yürüttü.



24, 25, 26 ve 27. Dönemlerde Malatya Milletvekili seçildi. Cumhuriyet Halk Partisinde 9 yıl kesintisiz genel başkan yardımcılığı görevini yürüttü. 2014 - 2016 yılları arasında yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcılığı, 2016-2023 yılları arasında işçi sendikaları, meslek örgütleri, esnaf ve sivil toplum kuruluşlarından sorumlu genel başkan yardımcılığı görevinde bulundu. Ağbaba son olarak CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye katıldı.



Ağbaba, evli ve 2 çocuk babasıdır.