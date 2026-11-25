Yeni Parti , 1. Olağan Kurultay sonrası ilk Parti Meclisi (PM) toplantısını gerçekleştirdi ve Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) 8 olan üye sayısını 28 kişiye çıkardı.

Genel Başkan Özgür Özel 'in A Takımı'nda 14 üye partinin siyasi, örgütsel ve idari faaliyetlerini yürütmekle, diğer 14 isim de yeni politikalar üretmekle görevlendirildi.

İŞTE ÖZEL'İN A TAKIMI

Daha önce Genel Sekreter olarak görev yapan Yunus Emre, Ar-Ge ve Politika Kurulları Koordinasyonu'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. Onun yerine, Özgür Özel ve ekibinin CHP yönetiminde olduğu dönemde de genel sekreterliği yürüten Selin Sayek Böke getirildi.

Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, Gül Çiftçi Binici'ye verildi.

Böke ve Binici, Yargıtay'ın “mutlak butlan” dosyasıyla ilgili kararı netleşmediği için her ihtimale karşı CHP'de bırakıldığı öne sürülen isimler arasındaydı. İki siyasetçi, 16 Ekim'de CHP'den ihraç edilmişti.

Bir diğer dikkati çeken değişim de Parti Sözcülüğü'nde yaşandı. Zeynel Emre Adalet Politikaları'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi. Yeni Sözcü, Salih Uzun oldu.

Engin Özkoç, İlhan Cihaner, Hikmet Erbilgin, Öner Günçavdı, Mitat Çelikpala, Kayıhan Pala, Sencer Solakoğlu ve Cem Say'ın da aralarında olduğu 9 yeni isme ilk kez görev verildi.

ÜYELER VE GÖREVLERİ

Genel Sekreter Selin Sayek Böke

Parti Sözcüsü Salih Uzun

Yurt İçi Örgütler Ensar Aytekin

Yurt Dışı Örgütler Nurhayat Altaca Kayışoğlu

İdari ve Mali İşler Özgür Karabat

Seçim ve Hukuk İşleri Gül Çiftci Binici

Yerel Yönetimler Yaşar Tüzün

Medya ve Kurumsal İletişim Burhanettin Bulut

Halka İlişkiler Aylin Yaman

Siyasi Partilerle İlişkiler Engin Özkoç

Sendikalar ve Meslek Örgütleriyle İlişkiler İlhan Cihaner

Sivil Toplum Örgütleriyle İlişkiler Gökçe Gökçen

Saha Çalışmaları ve Örgütlenmesi Hikmet Erbilgin

Ar-Ge ve Politika Kurulları Koordinasyonu Yunus Emre

Adalet Politikaları Zeynel Emre

Hazine ve Maliye Politikaları Serkan Özcan

Kalkınma Politikaları Öner Günçavdı

Dış Politika Mitat Çelikpala

Milli Savunma Politikaları Yankı Bağcıoğlu

İç Güvenlik Politikaları Murat Bakan

Eğitim Politikaları Suat Özçağdaş

Sağlık Politikaları Kayıhan Pala

Gıda ve Takım Politikaları Sencer Solakoğlu

Teknoloji ve Dijital Dönüşüm Politikaları Cem Say

Sosyal Politikaları Aylin Nazlıaka

İnsan Hakları ve Eşitlik Politikaları Sengin Tanrıkulu

Emek ve Sosyal Güvenlik Politikaları Gamze Taşcıer

Kamu Denetimi ve Şeffaflık Politikaları Deniz Yavuzyılmaz