Yeni Parti'de MYK üyeleri açıklandı. İşte Özgür Özel'in A takımı
25.11.2026 12:56
Son Güncelleme: 25.11.2026 13:30
Yeni Parti, 14 Kasım'da "Türkiye Yenileniyor" sloganıyla 1. Olağan Kurultayı'nı düzenlendi.
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "A Takımı" olarak nitelenen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerini belirledi. Genel Sekreter Selin Sayek Böke oldu.
Yeni Parti, 1. Olağan Kurultay sonrası ilk Parti Meclisi (PM) toplantısını gerçekleştirdi ve Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) 8 olan üye sayısını 28 kişiye çıkardı.
Genel Başkan Özgür Özel'in A Takımı'nda 14 üye partinin siyasi, örgütsel ve idari faaliyetlerini yürütmekle, diğer 14 isim de yeni politikalar üretmekle görevlendirildi.
İŞTE ÖZEL'İN A TAKIMI
Daha önce Genel Sekreter olarak görev yapan Yunus Emre, Ar-Ge ve Politika Kurulları Koordinasyonu'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. Onun yerine, Özgür Özel ve ekibinin CHP yönetiminde olduğu dönemde de genel sekreterliği yürüten Selin Sayek Böke getirildi.
Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, Gül Çiftçi Binici'ye verildi.
Böke ve Binici, Yargıtay'ın “mutlak butlan” dosyasıyla ilgili kararı netleşmediği için her ihtimale karşı CHP'de bırakıldığı öne sürülen isimler arasındaydı. İki siyasetçi, 16 Ekim'de CHP'den ihraç edilmişti.
Bir diğer dikkati çeken değişim de Parti Sözcülüğü'nde yaşandı. Zeynel Emre Adalet Politikaları'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi. Yeni Sözcü, Salih Uzun oldu.
Engin Özkoç, İlhan Cihaner, Hikmet Erbilgin, Öner Günçavdı, Mitat Çelikpala, Kayıhan Pala, Sencer Solakoğlu ve Cem Say'ın da aralarında olduğu 9 yeni isme ilk kez görev verildi.
ÜYELER VE GÖREVLERİ
Genel Sekreter Selin Sayek Böke
Parti Sözcüsü Salih Uzun
Yurt İçi Örgütler Ensar Aytekin
Yurt Dışı Örgütler Nurhayat Altaca Kayışoğlu
İdari ve Mali İşler Özgür Karabat
Seçim ve Hukuk İşleri Gül Çiftci Binici
Yerel Yönetimler Yaşar Tüzün
Medya ve Kurumsal İletişim Burhanettin Bulut
Halka İlişkiler Aylin Yaman
Siyasi Partilerle İlişkiler Engin Özkoç
Sendikalar ve Meslek Örgütleriyle İlişkiler İlhan Cihaner
Sivil Toplum Örgütleriyle İlişkiler Gökçe Gökçen
Saha Çalışmaları ve Örgütlenmesi Hikmet Erbilgin
Ar-Ge ve Politika Kurulları Koordinasyonu Yunus Emre
Adalet Politikaları Zeynel Emre
Hazine ve Maliye Politikaları Serkan Özcan
Kalkınma Politikaları Öner Günçavdı
Dış Politika Mitat Çelikpala
Milli Savunma Politikaları Yankı Bağcıoğlu
İç Güvenlik Politikaları Murat Bakan
Eğitim Politikaları Suat Özçağdaş
Sağlık Politikaları Kayıhan Pala
Gıda ve Takım Politikaları Sencer Solakoğlu
Teknoloji ve Dijital Dönüşüm Politikaları Cem Say
Sosyal Politikaları Aylin Nazlıaka
İnsan Hakları ve Eşitlik Politikaları Sengin Tanrıkulu
Emek ve Sosyal Güvenlik Politikaları Gamze Taşcıer
Kamu Denetimi ve Şeffaflık Politikaları Deniz Yavuzyılmaz
Özgür Özel, 1. Olağan Kurultay'da seçilen Parti Meclisi (PM), Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri ve milletvekilleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti.
1. OLAĞAN KURULTAYDA NE OLDU?
Yeni Parti, 14-15 Kasım'da 1. Olağan Kurultayı'nı düzenlemiş ve partinin kurucusu Özgür Özel'i yeniden genel başkan seçmişti.
160 kişilik PM ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri de belli olmuştu.