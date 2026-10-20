Yeni Parti ve CHP aday çıkarmadı. Üsküdar Belediyesi Başkanvekili Muhammed Emin Sarıoğlu oldu
20.10.2026 08:26
Son Güncelleme: 20.10.2026 11:38
Üsküdar Belediyesi'nde 5 Ağustos'tan bu yana 3. kez seçim yapıldı.
Trafik kazasında hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin'in yerine Cumhur İttifakı'nın adayı Muhammed Emin Sarıoğlu seçildi.
Üsküdar Belediye Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin , 15 Ekim'de trafik kazası geçirerek hayatını kaybetti. Belediye Meclisi bugün onun yerine görev yapacak isim için sandığa gitti.
Seçim saat 10.00 itibarıyla başladı ve CHP ile Yeni Parti aday çıkarmadı. 23 meclis üyesi bulunan Cumhur İttifakı'nın ortak adayı Muhammed Emin Sarıoğlu olarak belirlendi.
Seçimi NTV Muhabiri Özgür Yılmaz, belediye önünden takip ederken Meclis üyelerinin seçime katılmadığını aktardı.
SEÇİMİN 3'ÜNCÜ TURDA SONUÇLANDI.
Sarıoğlu, seçimde tek aday olarak yarışıyor ve ilk turda 24 oy aldı. İlk turun tamamlanmasının ardından 2'nci tura geçildi. Mevzuat gereği ilk iki turda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu yani 30 oy aranırken salondaki mevcut üye sayısının 24 olması nedeniyle seçimin üye tamsayısının salt çoğunluğunun arandığı ve 23 oyun yeterli olacağı 3’üncü turda tamamlandı.
24 oy alan Sarıoğlu, yeni belediye başkanvekili oldu.
TBB SEÇİMİNE GİDİYORDU
Gültekin, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanvekilliği seçimlerine katılmak üzere Ankara'ya gidiyordu.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde içinde bulunduğu araç, aynı yönde giden otomobille çarpıştı. Olay yerinde kalbi duran Gültekin'e yoldan geçen iki doktor müdahale etti.
Gültekin ağır, 4 kişi ise hafif yaralandı. Hastaneye kaldırılan Gültekin kurtarılamadı.
Gültekin, eylül ayının başında Üsküdar Belediye Başkanvekili seçilmişti.
NE OLMUŞTU?
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş , "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve irtikap" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında 31 Temmuz'da tutuklanmış, 1 Ağustos'ta İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı.
Bu karar sonrası 1 Ağustos'ta başkanvekili seçimi yapılmıştı. Seçimi CHP’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 4 oy farkla kazanmıştı.
Seçimlerde CHP'den 28, Cumhur İttifakı'ndan 17 üye sandık başına gitmişti. AK Parti Grubu usulsüz oy sayımı yapıldığı ve seçim sürecinde hukuka aykırılıklar bulunduğu gerekçesiyle yargıya başvurmuştu. İkinci yapılan seçimlerde ise Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin 23, CHP ve Yeni Parti'nin adayı Çetinkaya ise 19 oy almıştı.
Seçimde yapılan dördüncü tur oylamayı Cumhur İttifakı'nın adayı Gültekin kazandı ve belediye yeni seçimle birlikte AK Parti'ye geçmişti.