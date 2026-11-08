Yeni Parti'de bugün genel başkanlık ön seçimi yapılacak

Yeni Parti 'de 14-15 Kasım'da gerçekleşecek 1. olağan kurultay öncesi genel başkanlık ön seçimi yapılacak.

Partinin 81 ildeki il ve ilçe başkanlıklarında 3 bin sandık kurulacak.

Yeni Parti'de 26 Ağustos'ta başlayan olağan kurultay sürecinde il ve ilçe yönetimleri için de önce üye oylarıyla ön seçim yapıldı ardından delege oylarıyla kongreler tamamlandı. Genel başkanlık için de 5 Kasım öncesinde partiye üye olan herkes oy kullanabilecek. Oy verme işlemleri Yeni Parti'nin il ve ilçe başkanlıklarında gerçekleşecek.



Özgür Özel , sosyal medya hesabından söz, karar ve yetkinin üyelerde olduğu yeni bir sistem kurduklarını belirterek, "Gelin, yeni nesil siyasetin ilk büyük adımını hep birlikte atalım." sözleriyle çağrıda bulundu.



17 BAŞLIKLI ÇALIŞMA PROGRAMINI AÇIKLADI

Ön seçime tek aday olarak katılacak Genel Başkan Özgür Özel, yeni döneme ilişkin 17 başlıklı çalışma programını paylaştı.

Özel, partinin toplumsal desteğini genişletmeyi, üyelerin karar süreçlerine katılımını artırmayı ve iktidara hazır kadrolar oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Programda, ilk seçimlerde partinin cumhurbaşkanı adayının seçilmesi ve TBMM'de çoğunluğun elde edilmesi hedefleri yer aldı.



İki gün sürecek kurultayda binden fazla delege, genel başkanı, 80 kişilik Parti Meclisini ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu'nu seçecek.