Yeni Parti'de grup yönetimi belli oldu
28.07.2026 13:59
Son Güncelleme: 28.07.2026 14:07
Yeni Parti'nin TBMM Başkanvekili, Meclis Başkanlık Divanı katip üyesi, TBMM İdare Amiri ile Grup Yönetim Kurulu üyeleri belirlendi.
Yeni Parti Grubu, kuruluşunun ardından grup yönetiminde yer alacak isimleri belirlemek üzere ilk kez toplandı.
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık bir saat süren toplantıda, Yeni Parti Grubu'na düşen Meclis Başkanvekilliği görevine Ankara Milletvekili Tekin Bingöl getirildi.
Meclis İdare Amirliği'ne Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, Meclis Başkanlık Divanı Katip Üyeliği'ne de Antalya Milletvekili Aliye Coşar seçildi.
Yeni Parti Meclis Grup Yönetim Kurulu ise Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Ordu Milletvekili Seyit Torun, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ile İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer'den oluştu.
Parti Sözcüsü Zeynel Emre, görev dağılımını açıklarken "Kurucu olup da Parti Meclisi'nde (PM) yer almayan arkadaşlar burada değerlendirildi." notunu düştü.
Özgür Özel: Yeni Parti, kuruluşunu tamamlamıştır
“YENİ PARTİ'MİZ HAYIRLI OLSUN”
Toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Yeni Parti Genel Başkanı Özel, Meclis'te ilk kapalı grup toplantısını gerçekleştirdiklerini söyledi.
Yeni Parti Grubunun kuruluş sürecinde alması gereken bir kararın ve yapması gereken bir seçimin kalmadığını ifade eden Özel, "Artık Yeni Parti bu vakitten sonra kuruluşunu tamamlamıştır ve tüm yöneticileriyle, grup yönetimiyle, grup başkanvekilleriyle, Meclis İdare Amiri ile katip üyesiyle, geçtiğimiz hafta sizin de takip ettiğiniz gibi Parti Meclisi ile Yüksek Disiplin Kurulu ve Yönetim Kurulu ile birlikte göreve başlamıştır. Hepimize, milletimize, Yeni Parti'miz hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.
İstinaf mahkemesinin “mutlak butlan” kararı sonrası sert tartışmaların yaşandığı CHP'de dün bir dönem sona ermiş, Özgür Özel olağanüstü kurultay taleplerinin karşılanmaması üzerine 91 milletvekiliyle birlikte istifa ederek Yeni Parti'yi kurmuştu.
Kısa süre içinde kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na teslim edilen partinin yönetim kademesi de şekillenmeye başlamıştı. Özgür Özel, oy birliğiyle Yeni Parti'nin genel başkanlığa seçilmiş ardından da Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) ve “A Takımı” olarak nitelenen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri de netleşmişti.