Yeni Parti'de grup yönetimi belli oldu

“YENİ PARTİ'MİZ HAYIRLI OLSUN”

Toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Yeni Parti Genel Başkanı Özel, Meclis'te ilk kapalı grup toplantısını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yeni Parti Grubunun kuruluş sürecinde alması gereken bir kararın ve yapması gereken bir seçimin kalmadığını ifade eden Özel, "Artık Yeni Parti bu vakitten sonra kuruluşunu tamamlamıştır ve tüm yöneticileriyle, grup yönetimiyle, grup başkanvekilleriyle, Meclis İdare Amiri ile katip üyesiyle, geçtiğimiz hafta sizin de takip ettiğiniz gibi Parti Meclisi ile Yüksek Disiplin Kurulu ve Yönetim Kurulu ile birlikte göreve başlamıştır. Hepimize, milletimize, Yeni Parti'miz hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.