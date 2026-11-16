Yeni Parti'de kurultay sonrası MYK üyeleri 21 Kasım'da belirlenecek

Yeni Parti 'nin 14-15 Kasım'da düzenlenen 1. Olağan Kurultayı'nda partinin kurucusu Özgür Özel Genel Başkan seçildi.

160 kişilik PM ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri belli oldu.

Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Özel, 21 Kasım Cumartesi PM ve YDK üyeleriyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Ardından parti genel merkezine giderek, kurmay kadrosunu oluşturmak için PM'yi toplayacak Özel, PM üyelerinin içinden genel sekreter ve MYK üyelerini belirleyecek.

Partinin kuruluş sürecinde 9 üyeden oluşan MYK'nın, 18 üyeye çıkarılması bekleniyor.

PM'de ayrıca partinin kurultayın ardından izleyeceği yol haritası, Genel Başkan Özgür Özel'in il ziyaretleri ve uygulanacak politikalar ele alınacak.