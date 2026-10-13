Yeni Parti'nin fon iddialarına Bakan Göktaş'tan yanıt. "Büyük iftiralara maruz kaldık"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş , NTV'nin sorularını yanıtladı.

Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

YENİ PARTİ'NİN FON İDDİALARI

"Fon soruşturmaları kapsamında Cumhurbaşkanımızın tutumu çok net. Ucu kime dokunursa dokunsun, nereye varırsa varsın gereği yapılacak. Bu süreci büyük bir titizlikle yürüten bir Cumhurbaşkanımız var. Kezza aynı şekilde süreçle ile ilgili bir titiz bir çalışma yürütülüyor. Bununla beraber geçtiğimiz hafta ailemi de hedef alan çok büyük iftiralara maruz kaldık.

Öncelikle süreçle ilgili bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Belki ilk defada bunu sizin vesilenizle söylemek istiyorum. Bir gün öncesinde Çarşamba günü Meclis'te Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'ın bir bilgilendirmesi oldu. O süreçte muhalefet özellikle özellikle bahsi geçen Ümit Özdağ ile uzun uzun bir bakan bir bakan babası diye dile getirdi. Tabii milletvekillerimiz birbirleriyle görüşüyor. Akşam saat 20.00 gibi bana vekilimizin bir tanesi haber gönderdi. Dedi ki ben kendisiyle görüşüyorum korkarım ki olayı size ve babanıza sıçratmaya çalışıyorlar. Ve ben de dedim ki ellerinden geleni ardına koymasınlar.

“NE BABAMIM NE DE AİLEMİN BU FONLARDA TEK BİR HESABI YOK”

Ne babamın ne de ailemin hiçbir ferdinin bu fonlarda tek bir hesabı, tek bir kaydı yoktur. Ellerinde delil olduğunu söylediler. Dedim ki ellerinde delil de olsa böyle bir şey yok. Söyleyin onlara dedim, ellerinde patlar. Böyle bir delil yok çünkü, isim benzerliği vardır. Benim ailemle ilgili değildir. Arkadaşları kendilerine iletti. Bu süreç son dakikada öğrenilmiş bir süreç değil. Tabii can sıkıcı bir durum. Çünkü muhalefetin son zamanlardaki kirli siyasetini hep beraber şahitlik ediyoruz.

“FARKLI HESAPLARDAN BİLİNÇLİ SALDIRI ORGANİZE ETTİLER”

Farklı hesaplardan bilinçli saldırı organize ettiler. Ben daha sonra babamı, ailemi aradım. Dedim ki yarın sizlerle alakalı böyle bir şey olabilir. Lütfen rahat olsun, üzülmeyin. Ben yapmadım demek kadar zor bir şey yok. Şimdi o gece birkaç gazeteci de ulaşarak bana bu iddiaları sordular. O akşam biliyorsunuz Ömer Bolat bakanımıza bir itibarsızlaşma çalışması başlattılar. Benim ismimi teyit edemedikleri için gazeteciler bunu o anda yansıtmadı.

Ben tek başıma metnimi hazırladım. Yine de SPK'yı, TMSF'yi aradım. Hasan Özdemir adına başka işlem yapan varsa bana ismini verir misiniz dedim. Vermeyiz dediler. Ancak babanızın olup olmadığını teyit edebiliriz dediler. Ve ben de babamın T.C kimlik numarasını verdim. Böyle bir işlem olmadığını gördüm. Peki noldu sonra, saat 15.00'te Ümit Özdağ ile Yeni Parti 'de bir canlı yayın yapıyor. Saat 15.05'te bir dosya numarası sunarak doğrudan benim babamı hedef alıyorlar. Amacı kirli propaganda yapmaktı.

“AÇIKLASINLAR ‘İSTİFA EDERİM’ DEDİM”

Elimde delilerim var diyor ya, nerede senin delilin? Açıklasın istifa ederim dedim. Saatler sonra bir utanç verici bir açıklama yaptı. Ne bir özür ne bir imtina yok. Utanma duygusu yok.

“MUHALEFET İŞİ SULANDIRDI”

Muhalefet işi sulandırdı. Ama ben hemen suç duyurusunda bulundum. Hukuk önünde bunun hesabını sormaya devam edeceğim. Ben bunlardan korkmuyorum, ben kendi geçmişleriyle baş başa bırakıyorum. Bunları bilerek ve isteyerek yaptılar.

15 YAŞ ALTINA SOSYAL MEDYA YASAĞI



15 yaş altı sosyal medya düzenlemesi artık günümüzde en önemli konu başlıklarından bir tanesi. Çocuklarımızı nasıl koruyorsak yine çocuklarımızı dijital dünyadan da korumamız gerekiyor. Bu konuda yine geçtiğimiz yıl Avustralya ilk adımı attı. Biz de ülkemize özgü modele uzun zamandır çalışıyorduk.

Çocuklarımızın dikkat süreleri son 10 yılda yüzde 30 azaldı. Aynı zamanda siber saldırı, zorbalıklarla karşı karşıya kalıyorlar. Biz de 27 Nisan'da AK Parti grubumuzun sunduğu bir teklifle TBMM'de sosyal medya düzenlememizi içeren bir torba yasa gündeme geldi ve kanunlaştı. 1 Kasım 2026'ya kadar bir yönetmelik çıkarmamız gerekiyordu. Amacımız çocuklarımızı güçlendirmek, korumak.

Bazı tedbirler aldık bu konuyla ilgili. 15 yaşını doldurmamış çocuklarımıza bir hizmet sunulamayacak. Bir ek madde getirdik. Mevcut hesaplar 31 Mart 2027'ye kadar doğrulanacak. 1 Kasım itibariyle yeni hesaplar doğrulamadan geçecek. Bir e-devlet entegrasyon sistemi kurduk.

“CANLI YAYIN YAPILAMAYACAK VE EKRAN KAYDI ALINAMAYACAK”

Çocuk hesaplarına yönelik de ayrı bir mekanizma, yüksek gizlilik ayarları getiriyoruz. Çocuklar mesela yalnızca takip ettikleri hesaplardan mesaj alabilecek. Hesaplar gizli olacak, canlı yayın açamayacaklar, ekran kaydı alınamayacak. Takipçi ve takip edilen listeleri yalnızca takip ettikleri görebilecek."