Yeni Parti'nin genel başkanlık ön seçiminde Özgür Özel geçerli oyların tamamını aldı

Partiden yapılan açıklamada, ön seçimin Türkiye genelinde kurulan 2 bin 502 sandıkta büyük bir demokratik katılımla tamamlandığı belirtildi.

Kesinleşen sonuçlara göre 639 bin 454 üyenin sandığa giderek oy kullandığı, katılım oranının yüzde 81,3 olduğu aktarılan açıklamada, Özel'in geçerli oyların tamamını aldığı kaydedildi.

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel , üyelerimizin rekor desteğiyle yeni döneme büyük bir güvenle adım attı." ifadesine yer verilen açıklamada, sandığa giderek iradesini ortaya koyan tüm üyelere, bu büyük ve tarihi demokrasi şölenine emek veren parti örgütlerine teşekkür edildi.