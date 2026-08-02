Yeni Parti'nin ilk mitingi. Özgür Özel, Beylikdüzü'nde partililere hitap etti

Özel, İstanbul'da düzenlenen programda, beraberindeki partililerle Beylikdüzü Belediyesi'nden Yaşam Vadisi'ne kadar yürüdü.

Buradaki 6 Mayıs Sahnesi'nde konuşma yapan Özel, bugün 19 Mart'ın üzerinden 500 gün geçtiğini belirtti.

Milletin, Türkiye 'nin ayakta olduğunu ve zor günlerin eninde sonunda biteceğini dile getiren Özel, haksızlıklara uğrayan ama yılmayan, durmayan, teslim olmayan ve milletle birlikte sokak sokak büyüyen bir hikayeleri olduğunu, birbirlerine güvendiklerini, kumpasın, iftiranın karşısında sonuna kadar direndiklerini söyledi.



CHP'den AK Parti 'ye geçen belediye başkanlarına tepki gösteren Özel, “AK Parti’nin kara düzenine teslim olmadık, olmayacağız. İşte biz bu siyaset anlayışını geride bırakmak için yola çıktık. Eskimiş, köhnemiş, çürümüş ya da mücadele gücü kalmamış bir siyaseti reddediyoruz. Biz kurulduğu gün ana muhalefet olan ilk partiyiz. Kurulduğu gün anketlerde birinci parti olan ilk partiyiz.” diye konuştu.

Son seçimlerde, 47 yıl sonunda CHP'yi birinci parti yaptıklarını söyleyen Özel, "O gün, 31 Mart gecesi İstanbul'da, bu güzel şehirde tam 26 belediye kazandık. Bunda doğru adayların, iyi adayların, büyük mücadelenin, Ekrem Başkan'ın ekibinin ve şimdi Yeni Partinin kurucusu olan o günün İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve bütün örgütümüzün emeği vardır." dedi.

Özgür Özel , 22 il gezdiğini ve kendisine söyleneni yaptığını, partisi için mücadele ettiğini, tüm yollar tükenince de yeni bir yol açmak için yola çıktıklarını ifade etti.

Artık emeklilerin, emekçilerin, çiftçilerin, kadınların, memurların ve engellilerin Yeni Partisi olduklarını vurgulayan Özel, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Yeni Partisinin yolu açık olsun. Büyük bir memnuniyetle, kıvançla ifade etmek isterim ki siyaset tarihinde kuruluşunu, ismini ve bütçesini milletin belirlediği bir başka parti yoktur. Millet istedi, Yeni Parti kuruldu. Millet adını böyle söyledi, adı Yeni Parti oldu. Millet, emekli maaşından, kumbarasından, yastığın altından, kefen parasından yolladı. Yeni Parti'nin bütçesi bu oldu. Bizim gücümüz, milletten, milletin sevgisinden, umudundan geliyor."