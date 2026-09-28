Yeni Parti'ye isim itirazı AYM'ye geliyor: İsim değişirse iki seçenek var
28.09.2026 08:39
Yeni Partili yetkili isimler isim benzerliği olmadığını savunuyor ancak her ihtimale karşı iki yeni parti ismi seçenekler arasında tutuluyor.
Yeni Parti'nin ismine ve rumuzuna yapılan itiraz yarın Anayasa Mahkemesi'nde görüşülecek.
Yeni Parti'ye isim itirazı Anayasa Mahkemesi'nde (AYM) görüşülecek.
Tartışmayı başlatan, Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın isim benzerliğinin karışıklığa yol açabileceği gerekçesiyle konuyu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na taşıması oldu.
İtirazı değerlendiren başsavcılık, Yeni Parti'ye uyarı yazısı gönderdi.
Tebligatta, 2024 yılında "yeni" adıyla parti kurmak isteyen bir grubun başvurusunun da Yenilik Partisi'nin itirazı üzerine reddedildiği hatırlatıldı.
İtiraz 29 Eylül Salı günü yani yarın Anayasa Mahkemesi'nde ele alınacak.
Yeni Parti, Özgür Özel liderliğinde 91 milletvekilinin katılımıyla 24 Temmuz günü kuruldu.
YENİ PARTİ İSMİNİN HÜKÜMSÜZ SAYILMASI İSTENİYOR
Yüksek Mahkeme, Yeni Parti'nin isim ve rumuzunun Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı olduğu gerekçesiyle hükümsüz sayılması ve siyasi partiler sicilinden çıkarılması talebini görüşecek.
Yeni Parti yetkilileri isim benzerliği olmadığını belirtmiş, "Buna rağmen aksi yönde bir karar çıkarsa küçük bir değişiklikle yola devam ederiz." mesajını vermişti.
Kulislerde "Halkın Yeni Partisi" ve "Değişim Partisi" gündeme gelen seçenekler arasında yer alıyor.