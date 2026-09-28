Yeni Parti'ye isim itirazı AYM'ye geliyor: İsim değişirse iki seçenek var

YENİ PARTİ İSMİNİN HÜKÜMSÜZ SAYILMASI İSTENİYOR

Yüksek Mahkeme, Yeni Parti 'nin isim ve rumuzunun Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı olduğu gerekçesiyle hükümsüz sayılması ve siyasi partiler sicilinden çıkarılması talebini görüşecek.

Yeni Parti yetkilileri isim benzerliği olmadığını belirtmiş, "Buna rağmen aksi yönde bir karar çıkarsa küçük bir değişiklikle yola devam ederiz." mesajını vermişti.

Kulislerde "Halkın Yeni Partisi" ve "Değişim Partisi" gündeme gelen seçenekler arasında yer alıyor.