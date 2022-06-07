Yeni satın aldığı motosikletiyle evine dönerken kazada öldü

Haberler - DHA 07.06.2022 - 15:55
Aydın'dan yeni satın aldığı motosikletiyle Bursa'ya dönerken kaza yapan kişi yaşamını yitirdi.
Kaza, dün, Aydın-İzmir otobanı Germencik ilçesi mevkisinde meydana geldi.
Motosiklet tamirciliği yapan Hasan Orhan(50), Aydın’ın Germencik ilçesinden satın aldığı motosiklet ile oturduğu Bursa’nın İnegöl ilçesine dönerken, arıza yapınca H.A.'nın (66) emniyet şeridine park ettiği kamyona arkadan çarptı.
Kazada Hakan Orhan, hayatını kaybetti.
Hakan Orhan'ın cenazesi, Germencik Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından bugün ailesi tarafından teslim alınarak İnegöl’e getirildi.
Orhan’ın cenazesi, Yeşil Camii'nde öğlen kılınan cenaze namazının ardından, İstanbul Hasan Efendi Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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