Yeni seçilen AK Parti Selçuk İlçe Başkanı istifa etti

AK Parti Selçuk İlçe Kongresi'nde başkan seçilen Osman Başterzi ile yönetim kurulu üyeleri, istifa dilekçelerini, partinin İzmir İl Başkanlığına verdi.



AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül'ü ziyaret eden Başterzi, kendisinin ve yönetim kurulu üyelerinin istifalarını içeren dosyayı teslim etti.



Gazetecilere açıklama yapan Şengül, Selçuk ilçe kongresinin dün gerçekleştirildiğini ve iki adayın yarıştığını hatırlatarak, "Yaptığımız istişareler sonrası mevcut ilçe başkanımızla devam kararı alınmıştı. Ancak uzun süredir ilçede oluşan belli sıkıntılar vardı. Biz her ilçede tek aday ve birlik beraberlik içerisinde kongreye gitmeye çalışıyoruz ama aday olanlara da herhangi bir zorlamamız olmuyor. Osman kardeşimiz, Büyükşehir Meclis üyemiz. Uzun süredir beraber çalışıyoruz. Kongrede aday oldu ve kazandı. Bugün de bizi ziyaret ederek kendisinin ve yönetim kurulu üyelerinin istifasını verdi. Bu hareketinden dolayı kendisine teşekkür ederim." diye konuştu.



Şengül, ilçede yeniden bir değerlendirmenin yapılacağını, buna göre bir atamanın gerçekleştirileceğini ifade ederek, gerekli görülmesi halinde, istifanın, 26 Mart Pazartesi günü yapılacak mazbata töreninden sonra devreye gireceğini kaydetti.



Başterzi ise adaylığının, Genel Merkez ve İl Başkanlığına karşı bir hareket olmadığını, sadece ilçedeki sıkıntıları gidermek için böyle bir karar aldığını belirtti.



Demokratik bir şekilde adaylık sürecini kullandığını anlatan Başterzi, "İl başkanına teşekkür ederim, demokratik hakkımızı kullandırdı. Şu anda ben ve 15 arkadaşımın istifasını getirdim. Hiçbir sıkıntımız yoktur. İl Başkanlığımızın, Genel Merkezimizin takdiri neyse odur. Biz makam mevki için girmedik, sadece Selçuk'ta partimizi daha ileri götürmek için bu girişimde bulunduk. 15 arkadaşımızın istifasını verdik. Selçuk'ta partimizin emrindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.