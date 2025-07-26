Yeni sıcak hava dalgası geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre rekor kıran sıcak hava yurt genelinde etkisini sürdürecek.

Yeni haftada yeni bir sıcak hava dalgası Türkiye'ye giriş yapacak.



Sıcaklıklar sahil kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 6 ; Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu’nun doğusunda 4 ila 8; Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun batısı ile Karadeniz’in iç kesimlerinde 7 ila 12 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

HAFTA ORTASINDAN SONRA AZALACAK

MGM'ye göre hava sıcaklıklarının batı kesimlerde çarşamba, doğu kesimlerde ise cumartesi gününden itibaren azalacağı tahmin ediliyor.