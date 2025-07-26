Yeni sıcak hava dalgası geliyor
Afrika sıcakları yurt genelinde bunaltmaya devam ederken, son tahminlere göre pazar gününden itibaren yeni bir sıcak hava dalgası geliyor. Batı çarşamba, doğu illeri ise cumartesiden itibaren az da olsa serinleyecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre rekor kıran sıcak hava yurt genelinde etkisini sürdürecek.
Yeni haftada yeni bir sıcak hava dalgası Türkiye'ye giriş yapacak.
Sıcaklıklar sahil kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 6 ; Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu’nun doğusunda 4 ila 8; Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun batısı ile Karadeniz’in iç kesimlerinde 7 ila 12 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
HAFTA ORTASINDAN SONRA AZALACAK
MGM'ye göre hava sıcaklıklarının batı kesimlerde çarşamba, doğu kesimlerde ise cumartesi gününden itibaren azalacağı tahmin ediliyor.
MGM'nin yayınladığı uyarıya göre 26 Temmuz ila 02 Ağustos 2025 tarihleri arasında beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle olacak:
- Ankara : 40
- İstanbul : 35
- İzmir : 40
- Konya : 40
- Edirne : 40
- Bursa : 39
- Aydın : 43
- Muğla : 41
- Antalya : 38
- Adana : 38
- Çankırı : 42
- Kayseri : 40
- Sivas : 40
- Malatya : 43
- Bayburt : 36
- Erzurum : 34
- Diyarbakır: 45
- Şanlıurfa : 45
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