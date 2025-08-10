Yeni sıcak hava dalgası geliyor

MGM Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ile Artvin’in batısında yağışların kuvvetli olacağı uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre kavurucu sıcaklar bugün de yurt genelinde etkisini sürdürecek.

Bazı bölgelerde bugün hava sıcaklıkları şöyle:

İstanbul İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 33°. Yarın için İstanbul hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 34°. 12 Ağustos 2025 Salı İstanbul hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 33°. 13 Ağustos 2025 Çarşamba İstanbul hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 29°.