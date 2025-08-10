Yeni sıcak hava dalgası geliyor
Bugün batı kesimlerden başlayarak yeni sıcak hava dalgası etkili olacak. Yurt genelinde sıcaklıklar yine mevsim normallerinin üzerinde olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre kavurucu sıcaklar bugün de yurt genelinde etkisini sürdürecek.
Termometreler özellikle Güney Doğu Anadolu, Akdeniz ve Ege genelinde 40 derecenin üzerini gösterecek.
Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu, Sinop, Eskişehir, Çankırı, Ardahan, Kars, Erzincan, Erzurum, Trabzon, Rize, Artvin'de sağanak yağış etkili olacak.
MGM Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ile Artvin’in batısında yağışların kuvvetli olacağı uyarısı yaptı.
Bazı bölgelerde bugün hava sıcaklıkları şöyle:
- Edirne 35 derece.
- Balıkesir 34 derece.
- İstanbul 31 derece.
- Denizli 39 derece.
- İzmir 39 derece.
- Adana 37 derece.
- Ankara 34 derece.
- Konya 33 derece.
- Sinop 33 derece.
- Samsun 32 derece.
- Trabzon 29 derece.
- Erzurum 32 derece.
- Diyarbakır 40 derece.
- Gaziantep 39 derece.
İstanbul İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 33°. Yarın için İstanbul hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 34°. 12 Ağustos 2025 Salı İstanbul hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 33°. 13 Ağustos 2025 Çarşamba İstanbul hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 29°.
