Yeni sıcak hava dalgası geliyor | "Bunlar daha iyi günlerimiz" uyarısı

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), son dönemde özellikle kuzey yarım kürede ve dünya genelinde etkili olan aşırı sıcaklarla ilgili uyarılarda bulunuyor.

Yeni bir sıcak hava dalgası ise Türkiye'yi tekrar etkisi altına almaya hazırlanırken, Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz sıcak hava dalgalarının tıpkı sel ve taşkın gibi doğal afet olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek acil çağrı yaptı. Prof. Dr. Levent Kurnaz, iklim krizine dikkat çekerek, sıcaklık artışını engellemek için alınması gereken önlemleri sıraladı.

"O SICAKLIKLAR İKLİM KRİZİNİN ZORLAMASIYLA SICAKLIKLARIN ÇILDIRMASIYDI"

Prof. Dr. Levent Kurnaz, "Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasını, sadece ocak ayında değil, temmuz ayında da görüyoruz. Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası, her mevsimde var. Her mevsimde bir günden ertesi güne 10 derece düşüş hiç görmediğimiz, bilmediğimiz bir şey değil. Başka zaman olduğunda çok şaşırmıyoruz ama sıcak birden 40 dereceden 20 derecelere düştüğü zaman 'Ne oluyor?' diyoruz. Şimdi sıcaklığın yüksek olması iklim krizi demek." dedi.

Geçtiğimiz günlerdeki sıcak hava dalgası "İklim krizinin zorlamasıyla sıcaklıkların çıldırmasıydı." olarak yorumlayan Kurnaz, "Türkiye'nin pek çok yerinde rekor kırdık. Ama sadece bir gün olması iyi bir şey. Çünkü mesela Amerika'nın bazı yerlerinde 15 gün, 20 gün, 1 ay, 1 buçuk ay devam ediyor. Onlarla kıyaslandığında bizimki bir günde, iki günde geçti gitti. Onun için bu Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasına şükrediyoruz." dedi.