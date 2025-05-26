Yeni sistem ilk kez devrede: 22 bin polise tayin ve atama

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 22 bin atama ve tayin gerçekleştiriliyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tayin ve atamaların artık yeni sistemle yapıldığını söyledi.

Emniyet Hizmetleri Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldığını ifade eden Bakan Yerlikaya, yeni sistemle birlikte tıpkı öğretmenlerde olduğu gibi polislerin de görev puanına göre atanacağını anlattı.

POLİS ATAMALARINDA YENİ SİSTEM

Bakan Yerlikaya, "Bu sistemle birlikte tıpkı öğretmenlerimizde olduğu gibi polislerimiz de görev puanlarına göre atanacak. Bu atama sisteminde görev puanı nasıl belirleniyor? Görev puanı günlük görev yeri puanı ile yıl içerisinde o birimde çalışılan gün sayısının çarpımıyla belirleniyor." diye konuştu.

SONUÇLAR İNTERNETTEN ÖĞRENİLEBİLECEK



Yerlikaya, bugün ilk kez uygulanan yeni sistemle birlikte; birinci bölgeden ikinci bölgeye 7 bin 983, ikinci bölgeden birinci bölgeye 12 bin 355, ikinci bölgeden yine ikinci bölgeye bin 707 olmak üzere toplam 22 bin 45 polisin atama ve yer değiştirme işlemlerinin gerçekleştirileceğini anlattı.

Yerlikaya atama ve tayin sonuçlarının personel bilgi sisteminden öğrenilebileceğini kaydetti.