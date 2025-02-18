Yeni taksi ihalesi iptal edildi

Yeni taksi ihalesine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.



İlk etapta 150 taksi plakası için bugün ihale düzenlenecekti.



İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, ihale sürecinin iptali ve yürütmenin durdurulması için mahkemeye başvurdu. İstanbul 14. İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma talebini önce reddetti. Ancak İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Altıncı İdari Dava Dairesi, yürütmenin durdurulmasına karar verdi.



Mahkeme, belediyelerin taksi plakalarını en fazla 10 yıl süreyle kiralayabileceği ancak İBB'nin 29 yıl süreyle ihale düzenlediğini, bu durumun hukuka aykırı olduğunu belirtti.