Yeni trafik cezaları askıya alındı
Trafik cezalarını yeniden düzenleyen yasa teklifinin geçici olarak askıya alındığı belirtiliyor.
Trafikteki bir dizi ihlale ağır para cezası ve yaptırımlar getiren yasa tasarısı askıya alındı.
Trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin geçtiğimiz hafta TBMM'de ele alınması bekleniyordu. Düzenlemenin bütçe görüşmeleri sonrasında yeniden gündeme gelmesi bekleniyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafikte yeni döneme ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.
