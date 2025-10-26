Yeni trafik cezaları askıya alındı

Trafik cezalarını yeniden düzenleyen yasa teklifinin geçici olarak askıya alındığı belirtiliyor.

Yeni trafik cezaları askıya alındı

Trafikteki bir dizi ihlale ağır para cezası ve yaptırımlar getiren yasa tasarısı askıya alındı. 

cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin geçtiğimiz hafta 'de ele alınması bekleniyordu. Düzenlemenin bütçe görüşmeleri sonrasında yeniden gündeme gelmesi bekleniyor. 

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafikte yeni döneme ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Yeni düzenlemenin ayrıntılarına buradan ulaşabilirsiniz.

