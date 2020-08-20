Yeni vaka sayısı bir haftada yüzde 7 arttı

Sağlık Bakanlığı 10-16 Ağustos haftasına ilişkin virüs raporunu açıkladı. Bir önceki haftaya göre test sayısı yüzde 22, yeni vaka sayısı ise yüzde 7 arttı.



Geçtiğimiz hafta Türkiye genelinde 461 bin 436 test yapıldı. 8 bin 505 kişiye tanı kondu, 130 kişi hayatını kaybetti. Geçtiğimiz hafta iyileşenlerin sayısı ise 3 bin 233 oldu.

YENİ TANIDA GÜNEYDOĞU İLK SIRADA

Güneydoğu Anadolu bin 743 tanı ile en fazla yeni tanı konulan bölge.. Onu, bin 599 tanı ile Ankara, Karaman ve Konya'dan oluşan Batı Anadolu bölgesi izliyor.

Marmara Bölgesi'nde ise bin 479 yeni vaka var. Vakaların 882'si İstanbul'dan. 100 bin nüfusa oranla 15 olarak belirlenen günlük vaka sınırı Kuzeydoğu Anadolu, Batı Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Ortadoğu Anadolu bölgelerinde aşıldı.

Erzurum, Mardin ve Konya en çok vaka görülen iller oldu.



CORONA VİRÜS: KONYA'DA BİR AYDA KORKUTAN DEĞİŞİM

