AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi" alınmasını hedefleyen, bazı vergi kanunlarında değişiklik içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunduklarını bildirdi.

YENİ VERGİ TASLAĞININ AYRINTILARI

45 maddelik kanun teklifi ile ilgili konuşan Muş'un açıklamalarından satır başları şöyle:

''Gelir Vergisi üst dilimini yüzde 35'ten yüzde 40'a çıkarmayı teklif ediyoruz. Ayrıca, Dijital Hizmet Vergisi ismi altında yeni bir vergi ihdasını öneriyoruz. Bu oran, web sitelerinde sunulan aracılık hizmetlerinden elde edilen hasılat üzerinden yüzde 7,5 oranında belirlenecek. Teklifimizle Konaklama Vergisi de ihdas etmiş olacağız. Bu, hasılat üzerinden yüzde 2 olacak, konaklayan kişilerden alınacak. 500 bin Türk Lirası gelir elde eden gerçek kişilerin tamamına kazançlarını beyan etme imkanı getiriyoruz. 500 bin Türk Lirası ve üzerinde kazanç elde edenler, yüzde 40 gelir vergisi vereceklerdir.

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ ÖNERİSİ

Değerli Konut Vergisi isminde yeni bir vergi ihdas edeceğiz. Kanun teklifimiz yasalaşırsa, konutunun değeri 5 milyon ile 7,5 milyon lira arasında olanlar yıllık binde 3 oranında, 7,5 milyon ile 10 milyon lira arasında olanlar binde 6 oranında, 10 milyon lira üzerinde olanlar yıllık yüzde 1 oranında Değerli Konut Vergisi verecekler.

''FUTBOLCULARIN GELİR VERGİSİ YÜZDE 20'YE ÇIKARILACAK''



Spor hakemlerinin kazançlarındaki vergi istisnasını kaldırıyoruz. Lig usulüne tabi spor dallarında en üst liglerde faaliyette bulunan sporculara yapılan tevkifat oranı yüzde 15'ten yüzde 20'ye çıkarılacak. Paketin amacı çok kazanandan vergi oranına göre daha çok vergi, az kazanandan daha az vergi. Teklif bunu amaçlamaktadır.''

10 KİŞİDEN 8'İ EMEKLİLİK TASARRUFU YAPIYOR