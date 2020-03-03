Yeni yapılmış binalara zorla el koyup satan çeteye operasyon: 48 gözaltı

İstanbul dahil olmak üzere 3 ilde yapılan emlak çekesi operasyonunda 48 kişi yakalandı.



İstanbul ekipleri, M.A'nın elebaşılığını yaptığı bir suç örgütünün başta Esenyurt olmak üzere birçok ilçede yapılmakta olan inşaatlara silah zoruyla el koyduğu ihbari üzerine harekete geçti.

Çetenin sahte belgeler düzenleyerek gasp ettikleri bu inşaat projelerini kendileri ait gibi göstererek sattıkları da tespit edildi.

Suç örgütünün yağma, silahlı yaralama, rüşvet, resmi belgede sahtecilik ve tehdit suçlarına karıştığı belirlendi.

Polis İstanbul'un 10 ilçesi ile Mersin ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda çetenin elebaşı dahil 48 kişi gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 13 silah , çelik yelek ve çok sayıda sahte evrak ele geçirildi.

