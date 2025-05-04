Yeni yargı paketi çalışması: Trafik saldırganlarına ve alkollü sürücülere hapis cezası geliyor

Alkollü ya da uyuşturucu madde etkisiyle araç kullananlara 2 yıla kadar,

Trafikte saldırgan tavır ve magandalığı da 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.



Meskun mahalde silahla ateş açmanın cezası artacak, silah kurusıkı olsa dahi 5 yıla kadar hapis cezası istenebilecek.



Bu düzenlemelerin, kısa süre içerisinde Meclis'e sunulması beklenen, yargı paketinde yer alması bekleniyor.



Teklif, trafik magandaları ve trafikte saldırgan davranışlarla mücadeleyi hedefliyor. Bu kapsamda kara aracının hareket etmesini engelleyen, hareket halindeyken durduran kişiler 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandrılacak.



Düzenlemede hava araçlarında olabilecek eylemlere yönelik de bir başlık var. Bir uçağın ya da helikopterin hareket etmesini engelleyen, gideceği yönden başka bir yöne götüren kişi de 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

ALKOLLÜ DİREKSİYONA GEÇENE HAPİS



Alkol veya uyuşturucu madde etkisinde direksiyona geçen ya da başka bir nedenden aracı emniyetli sevk ve idare edemeyecek halde araç kullananlaraysa, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek.

SİLAHLA ATEŞ AÇMANIN CEZASI ARTIYOR



Teklifle meskun mahalde silahla ateş edenlere verilecek cezalarda da artış öngörüyor.



Kişilerin hayat, sağlık ve malvarlığına tehlike oluşturucak, korku, kaygı ve paniğe neden olabilecek tarzda silahla ateş eden, patlayacı madde kullananlara verilen cezanın alt sınırı 6 aydan 1 yıla, üst sınırı ise 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak. Silah kurusıkı olsa da istenen cezalar değişmeyecek.



Eylemin düğün, nişan ve asker uğurlamasında yapılması durumundaysa, cezalar 2 katına kadar arttırılabilecek.

