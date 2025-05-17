Yeni yargı paketi hazırlığı: Trafikte yol kesene 3 yıl hapis

Yeni yargı paketinin hazırlıkları devam ediyor.



Trafikte yol kesen sürücülere düğün, nişan gibi etkinliklerde havaya ateş açanlara verilecek cezalar artacak.



Yeni yargı paketiyle trafikte yol kesmek de müstakil suç sayılacak ve bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.



Alkol ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmanın cezası yükseltilecek. Alkol veya madde etkisinde araç kullanlar 6 aydan 2 yıla kadar hapis ile cezalandırılabilecek.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR



Pakette suça sürüklenen çocuklarla ilgili de önemli bir düzenleme öngörülüyor.



Çocuk hükümlülerin cezalarının infazına eğitimevleri yerine çocuk kapalı ceza infaz kurumlarında başlanacak. Mevcut sistemde suça sürüklenen çocukların infazı açık cezaevlerinde gerçekleştiriliyor. Çocuklar okula giderek eğitim alabiliyor. Yeni yargı paketi bu şekilde yasalaşırsa çocuklar yalnızca hapishaneden yalnızca açıköğretim ile eğitim alabilecek.

KURUSIKI SİLAHLAR DA SUÇ KAPSAMINDA



Paketle ayrıca meskun mahalde silahla ateş etme suçunun cezası bir yıldan 5 yıla kadar hapis olacak. Kurusıkı silahlar da suç kapsamına alınacak. Bu suçun düğün, nişan ve asker uğurlaması gibi yerlerde işlenmesi duurmunda verilecek ceza artacak.



Ayrıca kasten yaralama, sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama ve tehdit suçlarının cezaları belirli bir miktar artırılacak.



YENİDEN BELİRLENECEK



Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda örgüte üye olmak ve örgüt adına suç işlemenin unsur ve cezalarının yeniden belirlenecek. Ayrıca, örgüt kurmak ve yönetmek ile örgüt üyeliği suçunun cezası da artırılacak.

