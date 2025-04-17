Yeni yargı paketinde af olacak mı?

Adalet Bakanlığı'nın yeni yargı paketi çalışmalarında sona gelindi. Bu hafta içinde 10. Yargı Paketi'ni Meclis'e sunulması bekleniyor.



Yeni yargı paketinin yasalaşması ile birlikte 50-55 bin hükümlünün tahliye olacağı iddialarına ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamada bulundu.

10. Yargı Paketiyle denetimli serbestlik ve tutuklama tedbirinden kaynaklanan baz eleştirileri karşılayacak düzenlemeler olacağını belirten Bakan Yılmaz " Burada herhangi bir af söz konusu değil. Gündemimizde yok. Burada yapılacak düzenlemeler cezaevindeki şartlarla ilgili. 55 bin kişinin tahliye edileceği iddiası yanlış." açıklamasında bulundu.

Bakan Tunç, yargılamaları uzun sürdüğü için 31 Temmuz 2023 tarihinde önce suç işleyen fakat yargılanamaları devam ettiği için Covid izninden yararlanamayan hükümlüler için de bir çalışma yapılacağını belirtti.



Yeni yargı paketiyle, tekrarlanan suçlardan cezaevinde olanlar için yeni bir madde gündemde. Teknik bir taslak hazırladıklarını belirten Bakan Tunç, "Bundan kaç kişi faydalanacak biz ona bakmıyoruz. Bu düzenleme sayı ile ilgili değil adalet, eşitlik ile ilgili." diye konuştu.