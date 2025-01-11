Yeni yargı reformu paketi hazır: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Ocak’ta açıklayacak
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yargıda 2024-2028 yılları arasındaki hedeflerin yer aldığı Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin 23 Ocak tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağını söyledi. Tunç, yargı paketine dair bilgi de verdi.
Denetimli serbestliğin kapsamı değiştirilecek, yargılama süreleri kısalacak, caydırıcılık artacak...
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde yer alan bu hedeflerin ayrıntılarını, 23 Ocak’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklayacağını söyledi.
Yeni Şafak Gazetesi’ne konuşan Tunç, 2029 yılına kadar hedeflere ulaşmak için takvim oluşturacaklarını söyledi.
İlk etapta ceza infaz sisteminin değişmesinin planlandığını söyleyen Tunç, şöyle devam etti:
“Tutuklama tedbirinin, suçun işleniş şekli, kişinin suç işleme eğilimi ve kamu düzeni için tehlike oluşturması hususları dikkate alınarak yeniden ele alınması, cezaların caydırıcılığı kapsamında, hükümlülerin denetimli serbestlikten faydalanabilmesi için asgari bir süre ceza infaz kurumunda kalma zorunluluğu getirilmesi üzerine çalışıyoruz.”
Adalet Bakanı Tunç, uzayan yargılama süreçlerine ilişkin de çalışmalar yapıldığını söyledi.
Tunç, Diyarbakır’da Narin Güran, İstanbul’da ise Şirin Elmas Hanilçi cinayetlerine ilişkin yargılamaların kısa sürede tamamlandığını hatırlattı.
Bakan Tunç, “Soruşturma aşamasının daha etkin şekilde yapılması ve delillerin tam olarak toplanması gerekiyor.” diye konuştu.
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