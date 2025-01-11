Yeni yargı reformu paketi hazır: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Ocak’ta açıklayacak

Denetimli serbestliğin kapsamı değiştirilecek, yargılama süreleri kısalacak, caydırıcılık artacak...



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde yer alan bu hedeflerin ayrıntılarını, 23 Ocak’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklayacağını söyledi.



Yeni Şafak Gazetesi’ne konuşan Tunç, 2029 yılına kadar hedeflere ulaşmak için takvim oluşturacaklarını söyledi.

İlk etapta ceza infaz sisteminin değişmesinin planlandığını söyleyen Tunç, şöyle devam etti:



“Tutuklama tedbirinin, suçun işleniş şekli, kişinin suç işleme eğilimi ve kamu düzeni için tehlike oluşturması hususları dikkate alınarak yeniden ele alınması, cezaların caydırıcılığı kapsamında, hükümlülerin denetimli serbestlikten faydalanabilmesi için asgari bir süre ceza infaz kurumunda kalma zorunluluğu getirilmesi üzerine çalışıyoruz.”