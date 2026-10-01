Yeni yasama yılı başlıyor, TBMM açılıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM ) tatili bitiyor, yeni yasama yılı başlıyor.

Genel Kurul’da, saat 14.00’te özel oturum düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılının açılışında, Genel Kurul'da milletvekillerine seslenecek.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından resepsiyon da düzenlenecek.

Yeni yasama yılının açılmasının ardından Meclis Genel Kurulu mesaisine 6 Ekim Salı günü başlayacak.

GÜNDEMDE NELER VAR?

28. Dönem 5. Yasama Yılı'nda Meclis'in gündeminde Terörsüz Türkiye hedefine yönelik yürütülen çalışmalar olacak.

Çalışmaları yakından takip etmek amacıyla Meclis'in açılmasıyla birlikte bir izleme komisyonu kurulacak.

TÜRK KIZILAY KANUN TEKLİFİ'NİN GÖRÜŞÜLMESİ BEKLENİYOR

Genel Kurul’da ilk görüşülecek düzenlemenin, geçen yasama yılında Meclis'e sunulan ancak yoğun gündem nedeniyle görüşülemeyen Türk Kızılay Kanun Teklifi olması bekleniyor.

9 maddelik teklifte, Türk Kızılayın görev ve yetkileri ile hak ve muafiyetlerine ilişkin hükümler yer alıyor.

9 yıldır erişim engeli uygulanan dijital konaklama uygulaması Booking''in yeniden faaliyet göstermesinin önünü açacak yasa teklifi de Genel Kurul'da görüşülmesi beklenen düzenlemeler arasında.

13. YARGI PAKETİ

13. Yargı Paketi’nin de ekim ayı içinde Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

Süresiz nafakanın kaldırılmasının ardından yapılacak yasal düzenleme ile sosyal medyaya kimlik bilgileri ile giriş yapmayı öngören kanun düzenlemenin yeni yargı paketinde olacağı belirtiliyor.